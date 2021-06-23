Devraldığı tesisleri çürümeye bıraktı: Vatandaş sonunda isyan etti!

Bursa'nın Mudanya'da 2014 yılında birçok proje sözü vererek başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Hayri Türkyılmaz, verdiği proje sözlerinin hiçbirini tutmadığı gibi, var olan tesisleri de devralarak çürümeye bıraktı. Büyükşehir Belediyesinin hizmet ayrımı yapmadan Mudanya'ya kazandırdığı, yüzme havuzu, kapalı pazar yeri, düğün salonu ve yelken kulübü gibi vatandaşların günlük hayatlarında sıkça kullandığı bir çok tesisi, "Ben daha iyisini yapacağım" diyerek kapatan Türkyılmaz, tüm tesisleri kaderine terk etti.

KAPALI PAZAR YERİNİ ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİ

Hayri Türkyılmaz'ın, "Daha iyisini yapacağım" diyerek kapattığı kapalı pazar yeri, o günden itibaren çöplüğe çevrildi. MHP'li Meclis Üyesi Bülent Erden'in kapalı pazar yerinin içerisinden çektiği skandal fotoğraflarda alanın resmen çöple doldurulduğu gözler önüne serildi.

"YÜZME HAVUZU MUDANYALILARIN OLDU" DEMİŞTİ

Mudanya'da birçok çocuk ve gencin faydalandığı yelken kulübünü 2014 yılında kapatan Türkyılmaz, ilçede yelken sporunu tamamen bitirdi. Bununla da yetinmeyen Hayri Türkyılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği yaz-kış kullanılabilen yüzme havuzunu mahkeme kararıyla devraldı. Alır almaz gazetelere "Mudanyalıların yüzme havuzu Mudanyalıların oldu" diyerek müjde bile verdi. Ancak CHP'li Türkyılmaz bu tesisi de çürümeye bıraktı. Yelkenden ümidini kesen ve tüm eğlencesi havuz olan Mudanyalı gençler, artık yüzme havuzundan da faydalanamaz oldu.

"YENİ HİZMET BEKLERKEN ELİMİZDEKİLERDEN OLDUK"

Tüm bu yaşananlara artık sessiz kalamayan Mudanyalılar ise sosyal medya hesaplarından Türkyılmaz'a adeta ateş püskürdü. Yeni hizmetler beklerken mevcut tesis ve hizmetlerden de olduklarının altını çizen vatandaşlar, "Biz yeni hizmetler beklerken elimizdekilerden de olduk, Bir daha asla oyumuzu vermeyeceğiz. Boş vaatlerden başka bir şey yok, Oturduğun yerden başkanlık kolay, çık esnafın vatandaşın halini hatırı sor. Mudanya'da bir şey olsa Büyükşehir koşuyor sen ne yapıyorsun" gibi çok sayıda yorumlar yazarak CHP'li Hayri Türkyılmaz'ı eleştiri yağmuruna tuttu.