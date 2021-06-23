Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'ndeki başarıyı rakamlarla ortaya koydu

Roketsan'ın savunma sanayinin çok güçlü bir aktörü olmasının yanında, sosyal konuların da takipçisi olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Savunma sanayinde, kadınların güçlendirilmesi için yaptıklarınızla sektörde öncü konumdasınız. Kadın çalışanların, liderlik pozisyonlarında ve karar alma mekanizmalarında olduğunu görüyoruz. Bu hassasiyetin, gerçekten takdire şayan olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

23 Haziran Dünya Kadın Mühendisleri Günü'nü de kutlayan Emine Erdoğan, "Kadınlarımızın gücünü her yerde görmek bizleri mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Roketsan'ın bünyesinde kurduğu atık yönetim sistemleri ile de çevre dostu bir kurumsal kimlikle öne çıktığına dikkati çeken Emine Erdoğan,"Mesela, kağıda dayalı tüm süreçler dijital hale getirilmiş. Atığı ve israfı oluşmadan önleyen sistemler kurulmuş. Oluşan atıklar ise kaynağında ayrıştırılıyor. Roketsan ailesine, gösterdikleri örneklik için şükranlarımı sunuyorum. Çevre duyarlılığınızın herkese yol göstereceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.