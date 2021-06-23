Fatma Anne’nin ahı PKK’yı boğacak

Terör örgütü PKK'nın evlatlarını dağa kaçırarak perişan ettiği annelerden biri 65 yaşındaki Fatma Turfan. Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Büyükçağ köyüne 2013'te gelen PKK'lı teröristler, Fatma Turfan'ın o dönem 14 yaşında olan küçük oğlu Şehmus Turfan'ı alıp dağa kaçırdı. Çılgına dönen anne, oğlunu kurtarmak için peşine düştü. Dağlarda dedektif gibi iz süren anne, sonunda oğlunun içinde bulunduğu 8 kişilik terörist gruba ulaştı.
Oğlunu zor da olsa PKK'nın elinden kurtarmayı başardı. Ancak, 5'i erkek 2'si kız 7 çocuklu Fatma Turfan'ın hayatı o günden sonra kâbusa döndü. PKK'nın tacizleri ile köyde huzur bulamayan aile göç etmek zorunda kaldı. Bir süre sonra ise dağda psikolojisi bozulan oğlu Şehmus 2 Mayıs'ta evde kendini asarak intihar etti.
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'UMUTSUZUM, KİMSESİZİM'
Anne Turfan, "Ölmek pahasına mücadele ettim. Zor da olsa oğlumu ellerinden aldım. Köyümüzü bırakıp göç etmek zorunda kaldık. Ancak, örgüt ve destekçileri şehirde de bizi rahat bırakmadı. Bütün ailem taciz edildi. Şehmus'un da dağda psikolojisi bozulmuştu. Götürmediğim hastane kalmadı. Evde kimse yokken, kendisini iple tavana astı. Oğullarımdan biri de iki yıl önce ölmüştü. Üzüntüden kalp krizi geçiren eşimi de geçen yıl kaybettim. Umutsuzum, kimsesizim. Bir Allah'ıma, bir de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyorum. Tek istediğim Cumhurbaşkanımız ile görüşebilmek" dedi.