Fatma Anne’nin ahı PKK’yı boğacak





'UMUTSUZUM, KİMSESİZİM'

Anne Turfan, "Ölmek pahasına mücadele ettim. Zor da olsa oğlumu ellerinden aldım. Köyümüzü bırakıp göç etmek zorunda kaldık. Ancak, örgüt ve destekçileri şehirde de bizi rahat bırakmadı. Bütün ailem taciz edildi. Şehmus'un da dağda psikolojisi bozulmuştu. Götürmediğim hastane kalmadı. Evde kimse yokken, kendisini iple tavana astı. Oğullarımdan biri de iki yıl önce ölmüştü. Üzüntüden kalp krizi geçiren eşimi de geçen yıl kaybettim. Umutsuzum, kimsesizim. Bir Allah'ıma, bir de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyorum. Tek istediğim Cumhurbaşkanımız ile görüşebilmek" dedi.



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