FETÖ’cü Mustafa Yeşil ile Önder Aytaç birbirine düştü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kuruluşu olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı Mustafa Yeşil, iftira-kurgu kasetleri yaydığı gerekçesiyle İstanbul Adliyesi'ne çağırılmış ancak Mustafa Yeşil, 2015 yılında ABD'ye firar etmişti. Yazar Latif Erdoğan'ın Yeşil'in kasetleri izletmek için yaymaya çalıştığına dair ifadesi basına yansıyınca firar eden Yeşil Twitter üzerinden açıklamalarda bulunmuş, iftira-kurgu kasetleri yaydığına dair bilgileri inkâr etmek yerine Latif Erdoğan'a cevaben "Neden şimdiye kadar sustun, o görüntüleri izlemeden içinde ne olduğunu nereden biliyorsun?" demişti.

BİRİBİRLERİNE DÜŞTÜLER

FETÖ'den firari olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı Mustafa Yeşil ile FETÖ mensubu firari eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi Önder Aytaç sosyal medyada birbirine düştü. Sosyal medyada kendisini engelleyen Yeşil için Aytaç "Diyalog ve hoşgörüyü dünyada temsil eden hizmet hareketimizin bu işin genel sekreterliğini yapan zat bu! Iyyyyyyyyy" ifadelerini kullandı.

ÖNDER AYTAÇ DA BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETMİŞTİ



17 Kasım 2014'te İstanbul'dan yurt dışına kaçtığı ortaya çıkan Önder Aytaç, en son sosyal medya hesabından nefret dolu söylemlerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşması esnasında rahatsızlandığı görüntüleri paylaşan Aytaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ölmesini temenni etmişti.