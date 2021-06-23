Hakkari'de başarılı operasyonlar devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Güngör Mahallesinde bulunan bir iş yerinde ve açık alanda bulunan arazide yapılan arama tarama faaliyetinde;3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü,1000 adet 7.62 mm çapında fişek ele geçirildi.

Ekiplerin başka bir noktada yaptığı başarılı operasyonda ise Yüksekova ilçesi Numune uygulama noktasında durdurulan inşaat malzemesi yüklü bir kamyon içerisinde yapılan aramada; 1738 adet ateşli silah gövdesi,1000 adet ateşli silah fişek rampası, 1000 adet ateşli silah namlusu,1000 adet silah icra mili ve yayı,1000 adet silah iğnesi,1000 adet muhtelif silah parçası ele geçirildi.

Her iki operasyonda ilgili 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak adli tahkikat devam edildiği belirtildi.