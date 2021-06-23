Giriş Tarihi: 24.6.2021 00:00

İl Başkanlığı’ndan İBB’ye çağrı: İnsan hakkı ihlallerinden vazgeçin BARIŞ SAVAŞ

AK Parti İstanbul İl Başkan yardımcısı Av. Adem Yıldırım, İBB’den çıkartılan 16 bin işçi adına Saraçhane’de açıklama yaptı. Yıldırım, İBB yönetimine seslendi: “İBB partizanlığın merkezi haline geldi. Mahkeme kararlarına rağmen işe iade almadığını işçilere ödediğiniz tazminatları size zimmet çıkartacağız. Bu hukuksuzluktan ve insan hakları ihlallerinden vazgeçin.”