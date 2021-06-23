İl Başkanlığı’ndan İBB’ye çağrı: İnsan hakkı ihlallerinden vazgeçin

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstanbul seçimlerinin ikinci yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) yönetimi tarafından çıkartılan yaklaşık 16 bin işi adına açıklamada bulundu.
Saraçhane'de İBB Başkanlık binası önünde bulunan Saraçhane Parkı'nda yapılan açıklamada konuşan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Av. Adem Yıldırım, "Başta İBB Başkanı olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştirakleri dahil tüm kurumlarında görevli tüm yöneticilerine 2 yıl boyunca uygulamış oldukları insan hakkı ihlallerine biran önce son vermeleri için çağrıda bulunuyoruz" dedi.
'İBB'Yİ PARTİZANLIĞIN MERKEZİ HALİNE GETİRDİNİZ'
Belediyecilikte İstanbul'umuza 25 yıl boyunca altın çağını yaşatan hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği bir önceki seçimden daha fazla oy almamıza rağmen İstanbullu hemşehrilerimizin taktir ve tercihleriyle CHP belediyeciliğine geçmiştir diyen Yıldırım, 'Herkes CHP Belediyeciliğini görecek İzmir
'i nasıl yönetiyorsak İstanbul'u da öyle yöneteceğiz' diyerek geldikleri İstanbul'da gerçekten İzmir'i yönettikleri, daha doğrusu yönetemedikleri gibi yönetmeye başladılar, adeta saat gibi işleyen belediye sistemi, CHP'nin iş görmez zihniyetine teslim oldu. Çalışamaz hale geldi, tıkandı. 'Partizancılığa geçit vermeyeceğiz' dediniz, CHP İstanbul İl Başkan yardımcısının konuşmasına yansıdığı üzere "İBB ye 100 işçi alıyorsak 35'i CHP den,15'i İYİ partiden, 15'i diğerlerinden geri kalanlar da kalan bir şey varsa kariyer merkezinden" diyerek İBB'yi partizanlığın merkezi haline getirdiniz" ifadelerini kullandı.
'HAKARETE MARUZ KALAN KADINLARI İŞTEN ATTINIZ'
'16 milyonu kucaklayacağız' diyenlerin 16 bin işçiyi haksız ve hukuksuz olarak işten çıkartıldığını belirten Yıldırım, "Namus sözü veriyoruz, evine ekmek götüren bir işçinin işine son vermeyeceğiz dediniz, tüm hukuku ayaklar altına alarak işçilerin, inançlarını, düşüncelerini aşağılayarak, ötekileştirerek, mobing uygulayarak, pandemi döneminde işine son verdiniz. 'Herkesin inancına ve düşüncesine saygılıyız' dediniz, ama ilk olarak İSMEK'te çalışan başörtülü kadınları tahkir ederek rencide ettiniz. Hakarete, aşağılanmaya, mobinge maruz kalan kadınları işten attınız. İSMEK çalışanı kadınlara o hakareti yapan Yeşim Meltem Şişli'yi ise İBB'de daire başkanlığına getirdiniz. İşte sizin hukuka olan saygınızda, insana olan saygınızda, kadına olan saygınızda inanca olan saygınızda bu. İşte CHP bu! Karşılarında inancına bağlı, örfüne, milli değerlerine bağlı birilerini görünce hemen aslına rücu ediyor ve gerçek CHP'yi ortaya çıkarıyor" diye konuştu.
'ÖDENEN TAZMİNATLAR SİZE ZİMMET OLARAK DÖNECEK'
Kısa çalışma ödeneğinin bu ay sonunda sonlandırılacak olması nedeniyle İBB ve iştiraklerinde işten çıkarılacakların listelerinin oluşturulmaya başladığını ve Haziran'dan sonra büyük bir işçi kıyımına başlanacağı iddialarının İBB'nin tüm birimlerinde ve işçilerin evlerinde yankılandığı aktaran Yıldırım, "Derhal işçi kıyımına son verin. Şimdiye kadar haksız ve hukuksuz yere işten attığınız işçilerden özür dileyin ve işe iade alın. Mahkemelerin işe iade kararlarına rağmen işe alınmayan işçileri hiçbir bildirime, başvuruya, işleme tabi tutmadan derhal işe başlatın. İBB'yi ve iştiraklerini partinizin ve babanızın malı gibi görmekten vazgeçin. Hukuka saygılı olun, adaletli olun ve hukuku işletin. İşçilerin de özel bir hayatı ve özel bir sosyal alanı olacağını unutmayın. Şu ana kadar İBB yönetimine cevaplanması için verdiğimiz 143 yazılı soru önergelerimize cevap verin. Özellikle İBB İştirak yöneticilerine sesleniyorum, kesinleşmiş işe iade mahkeme kararlarına rağmen 9 aylık maaş tazminatını öder yine de işten atarım hoyratlığına kapılmayın. Kesinleşmiş mahkeme kararlarına rağmen keyfi olarak işçileri işe almaz, keyfi olarak tazminatlar öderseniz bu hukuksuzluk yarın sizlere kamu zararı ve zimmeti olarak döneceğini unutmayın" şeklinde konuştu.
'SÖZ UÇTU İŞÇİLER İŞİNDEN OLDU'
Yıldırım sözlerini şu şekilde sonlandırdı: Bizler yıllar yılı CHP'nin ve türevlerinin ne denli haksız, ne denli hukuksuz uygulamaları olduğuna, hiçbir zaman hukukun üstünlüğünü kabul etmediğini biliyorduk. Ama CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu namus sözü vererek İstanbul halkını kandırmıştır. Ne demişti Sayın Kılıçdaroğlu, 'Bir tane işçinin dahi işine son vermeyeceğiz, tüm işçilerin teminatı benim, namus sözü veriyorum.' CHP'nin İBB başkanı ise 'Bizim belediye bünyesinde çalışan hiçbir işçiyle hiçbir problemimiz yok her çalışan arkadaşımızın ekmeğine ve alın terine inanılmaz saygılı bir ahlaka ve vicdana sahibim.' sözünü vermişti. Ama söz uçtu işçiler işinden oldu, Şimdi bir kez daha sizin o uçan namus sözünüzü tekrar hatırlatıyoruz. Acaba bu sefer verdiğiniz namus sözlerinin ve ahlak sözlerinin arkasında duracak mısınız?"