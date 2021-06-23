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Haberler Gündem Haberleri İSPARK bariyeri kafasına çarptı! İki bacağı kırıldı, 6 ay yürüyemedi
Giriş Tarihi: 23.6.2021 09:50

bariyeri kafasına çarptı! İki bacağı kırıldı, 6 ay yürüyemedi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
İSPARK bariyeri kafasına çarptı! İki bacağı kırıldı, 6 ay yürüyemedi

'da iştiraki 'a ait otoparka aracını park ettikten sonra çıkış yapmak için ödeme yapan 66 yaşındaki Arnavutluk vatandaşı spor eğitmeni , bariyerin çarpması sonrası yere yığıldı. Aldığı darbe sonrası iki bacağında kırık oluşan ve 6 ay boyunca yürüyemeyen spor eğitmeni, İBB'den şikayetçi oldu.

66 yaşındaki Arnavutluk vatandaşı olan spor eğitmeni , Maltepe'de ikamet ediyordu. Genç kadın, 11 Kasım günü 'ya gitti. Matbaacılar Sitesi'ne yakın bir alanına aracını bırakan kadın, bir süre sonra aracını almak için otoparka geri döndü.

İddiaya göre ücreti ödemek üzere İSPARK'a giriş yapan Lindita Lutfija'nın başına bariyer çarptı. Bariyerin çarpmasıyla yere düşen kadın, hastaneye kaldırıldı. Hastanede iki bacağında kırık oluştuğu belirlenen kadın tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 6 aydır yürüyemeyen kadın, iyileşme sürecine girdiği dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Şikayetçi olan Lutfija şikayet dilekçesinde, güvenlik kulübesinin orada beklediği sırada araç çıkışını sağlayan bariyerin görevli tarafından açıldığını, bariyerin bir süre kapanmadığını ve aniden yere düşen bariyerin kafasına isabet ettiğini anlattı. 6 ay boyunca mesleğini yapamadığı için maddi olarak zarara uğradığını ileri süren kadının ihbarı üzerine İSPARK görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

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İSPARK bariyeri kafasına çarptı! İki bacağı kırıldı, 6 ay yürüyemedi
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