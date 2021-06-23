İSPARK bariyeri kafasına çarptı! İki bacağı kırıldı, 6 ay yürüyemedi

66 yaşındaki Arnavutluk vatandaşı olan spor eğitmeni Lindita Lutfija, İstanbul Maltepe'de ikamet ediyordu. Genç kadın, 11 Kasım günü Bayrampaşa'ya gitti. Matbaacılar Sitesi'ne yakın bir İSPARK alanına aracını bırakan kadın, bir süre sonra aracını almak için otoparka geri döndü.

İddiaya göre ücreti ödemek üzere İSPARK'a giriş yapan Lindita Lutfija'nın başına bariyer çarptı. Bariyerin çarpmasıyla yere düşen kadın, hastaneye kaldırıldı. Hastanede iki bacağında kırık oluştuğu belirlenen kadın tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 6 aydır yürüyemeyen kadın, iyileşme sürecine girdiği dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Şikayetçi olan Lutfija şikayet dilekçesinde, güvenlik kulübesinin orada beklediği sırada araç çıkışını sağlayan bariyerin görevli tarafından açıldığını, bariyerin bir süre kapanmadığını ve aniden yere düşen bariyerin kafasına isabet ettiğini anlattı. 6 ay boyunca mesleğini yapamadığı için maddi olarak zarara uğradığını ileri süren kadının ihbarı üzerine İSPARK görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.