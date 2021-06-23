Son dakika... İstanbul Kartal'da geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem 3.9'luk depremin ardından akıllardaki soru işaretlerine ilişkin önemli açıklamalar geldi. Depremin kara yaşanması nedeniyle oluşan endişeye ilişkin Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e önemli son dakika açıklamaları yaptı. Ersoy İstanbul'da yaşanan depreme ilişkin "Artık İstanbul'da aktif bir fay hattı var diyebiliriz" dedi ve ekledi "Büyük İstanbul depremini beklediğimiz fay burası olmasa da kritik bölgede 7.5'u bulacak ve bütün Marmara'yı etkisi altına alacak bir sarsıntı bekliyoruz"
İşte ünlü profesörün önemli son dakika açıklamaları:
Alışılmışın dışında karada yaşanan sarsıntı ve şiddete ilişkin Prof. Dr. Ersoy tedbir konusunda ihmal edilmemesi gereken noktaların altını çizdi.
DEPREM HARİTASINDAKİ TÜM KIRMIZI ÇİZGİLER DEPREM OLUŞTURABİLİR
Artık deprem haritasında gördüğümüz kırmızı alanların o meşhur kırmızı çizgilerin hepsi deprem oluşturabilir faylar.
Kuzey Anadolu fayının ana kolu. 99'da yaşanan deprem Yalova açıklarında bitmişti. Bu deprem çizilmemiş aykırı bir fay kolunda gerçekleşti. Biz orada çizilmese de fay olduğunu biliyoruz.
KARTAL'DAKİ DEPREM NEDEN ÇOK HİSSEDİLDİ?
Yani kuzey Anadolu fayının 2. kolunun kara üzerine çıktığı yer burası. Yani 7 km ve 3.9 şiddetinde olunca insanlar çok daha fazla hissetti bunu. O bölgede zeminler de çok iyi değil.
SON DAKİKA "ARTIK İSTANBUL'DA AKTİF BİR FAY HATTI VAR"
Artık İstanbul'da aktif bir fay hattı var diyebiliriz. Ama bizim beklediğimiz büyük depremi oluşturacak fay bu değil diye düşünüyoruz. Devamı gelecek olsaydı 3.9'dan sonra olurdu. Biliyorsunuz böyle sarsıntılar olmadı.
Son Dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması! İstanbul'da fay hattı harekete geçti mi?
Bu ikinci kollar üzerinde çok büyük depremler yaratacağını düşünmüyoruz.
7.5 ŞİDDETİNE ULAŞABİLECEK DEPREM YALOVA SİLİVRİ ARASINDAKİ BÖLGEDE OLACAK
Bizim asıl beklediğimiz deprem, büyük İstanbul depremini Yalova açıkları ile Silivri açıkları arasında bekliyoruz. 7'den büyük hatta 7.5'e varacak bir deprem oluşturabilir. Bu sadece İstanbul'un değil tüm Marmara'nın problemi. Asya ve Avrupa arasında önemli bir nokta burası.
SANİYELER İÇİNDE CANLARIMIZI VE 100 MİLYAR DOLARIMIZI KAYBEDEBİLİRİZ
Sanayileşme, konutlar, nüfus 45 saniye içerisinde 100 milyar dolara yakın bir kayıp yaşayabiliriz. İnsanlarımız ölebilir. Yapmadıklarımızla ilgilenmemiz gerekiyor. Depremde en güvenilir yerler yapılarımızın içleri. Bunları da sağlamlaştırmamız gerekiyor. Artık korku değil çalışma dönemi diyoruz.