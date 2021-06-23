İstanbul Valisi Yerlikaya'dan müsilaj açıklaması

Marmara bölgesi ile birlikte İstanbul'da müsilaj temizliğinde seferberlik ilan edildiğini ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde müsilaj temizliğinde son gelişmeleri açıklayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Marmara Denizi ve İstanbul'umuzdaki Müsilaj seferberliği bütün hızıyla devam ediyor. 22 Haziran itibarıyla İstanbul'da 2 bin 225 metreküp müsilaj temizlendi. Marmara hepimizin mücadeleyide hepimizin yapması gerekir. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat_kurum'un katılımlarıyla, Marmara Denizi'nde müsilaj denetimi gerçekleştirildi. 18 Haziran itibariyle Marmarada müsilaj seferberliği başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar elde edildi. Temizlik çalışmaları devam ediyor" dedi.