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Haberler Gündem Haberleri İşte Türkiye’nin doğrudan yatırım strateji belgesi
Giriş Tarihi: 23.6.2021

İşte ’nin belgesi

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
İşte Türkiye’nin doğrudan yatırım strateji belgesi
, küresel yatırımcıya hedef odaklı yol haritası niteliği taşıyan " Belgesi"ni açıkladı. Toplam 11 strateji, 72 başlıkta 'nin yatırımcılara yol gösteren hedeflerinin yer aldığı 53 sayfalık Strateji Belgesi'ndeki önemli başlıklar şöyle:
Yatırımın yapıldığı bölgeye özel bilgilendirici "Dijital hoş geldin paketi" uygulaması başlıyor.
Yatırımcıya ve ailesine ikamet, çalışma izinleri kolaylaşıyor.
Üç yıllık dönemde potansiyel yatırım alanları ve potansiyel yatırımcı şirketler tespit edilecek. Bu şirketlere yönelik yatırım çekme faaliyetleri yürütülecek.
Küresel şirketlerdeki Türk CEO'larla işbirliği yapılırken, potansiyel yatırım alanları, yatırımcı şirketler belirlenecek, nitelikli yatırıma endüstriyel arazi alanları genişletilecek.
Türkiye'de faaliyet gösteren ancak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yatırımı yapmamış önemli uluslararası firmaların envanteri çıkarılacak.

'KÜRESEL PAZAR PAYIMIZ ARTACAK'
"Türkiye Uluslararası Belgesi'nde Başkan Erdoğan'ın "Salgınla birlikte değişen küresel ekonomik şartların getirdiği yeni dönemde uluslararası doğrudan yatırım girişleriyle, hem Türkiye'nin küresel pazardan aldığı payın hem de yatırımların katma değeri özelinde nitelik, nicelik olarak artması hedefleniyor" sözleri de yer aldı.

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