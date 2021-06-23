İşte Türkiye’nin doğrudan yatırım strateji belgesi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
, küresel yatırımcıya hedef odaklı yol haritası niteliği taşıyan "Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Strateji
Belgesi"ni açıkladı. Toplam 11 strateji, 72 başlıkta Türkiye
'nin yatırımcılara yol gösteren hedeflerinin yer aldığı 53 sayfalık Strateji Belgesi'ndeki önemli başlıklar şöyle:
Yatırımın yapıldığı bölgeye özel bilgilendirici "Dijital hoş geldin paketi" uygulaması başlıyor.
Yatırımcıya ve ailesine ikamet, çalışma izinleri kolaylaşıyor.
Üç yıllık dönemde potansiyel yatırım alanları ve potansiyel yatırımcı şirketler tespit edilecek. Bu şirketlere yönelik yatırım çekme faaliyetleri yürütülecek.
Küresel şirketlerdeki Türk CEO'larla işbirliği yapılırken, potansiyel yatırım alanları, yatırımcı şirketler belirlenecek, nitelikli yatırıma endüstriyel arazi alanları genişletilecek.
Türkiye'de faaliyet gösteren ancak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yatırımı yapmamış önemli uluslararası firmaların envanteri çıkarılacak.
'KÜRESEL PAZAR PAYIMIZ ARTACAK'
"Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Strateji
Belgesi'nde Başkan Erdoğan'ın "Salgınla birlikte değişen küresel ekonomik şartların getirdiği yeni dönemde uluslararası doğrudan yatırım girişleriyle, hem Türkiye'nin küresel pazardan aldığı payın hem de yatırımların katma değeri özelinde nitelik, nicelik olarak artması hedefleniyor" sözleri de yer aldı.