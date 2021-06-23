Kaçak çiftlikte gazeteciye darp

Kocaeli
'nin Dilovası
ilçesinde İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan
'a ait çiftlikteki kaçak yapıların yıkımını haber yapmak için çiftliğe giden İHA muhabiri Mustafa Uslu
saldırıya uğradı. Türkkan'ın şoförü ve korumaları olduğu belirtilen 4 saldırgan, Uslu'yu darp edip kamerası ile drone'una da zarar verdi. Türkkan'a ait çiftlikte bulunan 15 yapının kaçak olarak TOKİ arazisinde yapıldığı belirlenmiş ve yapıların yıkımına karar verilmişti. Kaçak olarak yapıldığı tespit edilen yerler incelenerek belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dün saat 11.00 sıralarında ise kaçak yapıların yıkımına başlandı. İHA muhabiri Mustafa Uslu da, yıkımı haber yapmak için çiftliğe geldi. Ancak, biri Lütfü Türkkan'ın şoförü, diğerleri ise korumaları olduğu ileri sürülen 4 kişinin saldırısına uğradı.
Darp edilen ve kamerası ile drone'u zarar gören Uslu, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Muhabirin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Türkkan'ın şoförü ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Olaya karışan diğer 2 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Derneği, muhabir Uslu'ya yapılan saldırıyı kınadı.