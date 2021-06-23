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Giriş Tarihi: 23.6.2021 13:52

Korkuluklar derenin içine konuldu

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Korkuluklar derenin içine konuldu

İBB restore ettiği Şirindere’de süren çalışmaları tamamladı. Vatandaşların ve araçların zarar görmemesi için konulan korkuluklar ise dere içine yerleştirildiği görüldü

Arnavutköy'de aylardır düzenlemesi tamamlanamayan Şirindere'nin etrafına yapılan koruma demirleri öyle bir yere koyuldu ki görenler şaşkınlık geçirdi. Koruma demirleri yol kenarı yerine derenin içinde kalan kısma koyuldu. Anadolu Mahallesi ve Atatürk Mahallesi arasında bulunan Şirindere (İBB) iştiraki İSKİ tarafından restore edildi. Aylarca süren çalışmalar sonucunda dere kenarında araçların veya vatandaşların düşmemesi ve zarar görmemesi için koyulan koruma demirleri derenin içerisine koyulduğu ve yol kenarında hiçbir önlem alınmadığı görüldü.

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Korkuluklar derenin içine konuldu
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