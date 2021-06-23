Millet iradesi ihaneti kazıyacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, dün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamasından satırbaşları şöyle:
CHP'Lİ BELEDİYELER ÖZERK DEĞİL
: Kılıçdaroğlu ülke nüfusunun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini dillendirmiştir. Bu belediyeler gökten zembille inmemiş veya Kılıçdaroğlu'nun terekesinden çıkmamıştır. Nüfusun yüzde 54'nün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini muhataralı bir dille vurgulamak bize göre potansiyel bir ayrımcılığın, hatta devlet içinde başka bir devlet varmış gibi değerlendirme yapmanın diğer bir şeklidir. Kaldı ki CHP'li belediyeler devletin hükmü şahsiyetinden bağımsız ya da özerk bir yönetim değildir.
SİLAHSIZ BÖLÜCÜLÜĞÜN MAŞASI:
37 yıldır kanlı eylemleri ile ülkemizin ilk gündemi haline gelen PKK
terörünün bir sonuç değil bir vasıta; bir amaç değil bir araç olduğu ortadadır. PKK silahlı saldırı konusunda kışkırtılıp tembihlenirken, HDP
silahsız bölücülüğün maşası olarak görevlendirilmiştir. Otu çekip köküne bakıldığında HDP'nin PKK'dan, PKK'nın HDP'den hiçbir farkı olmadığı gerçeği gün gibi ortaya çıkacaktır. Eğer hukuk varsa, eğer adalet hakimse, eğer Türkiye tarihi haklarından ve milli bekasını savunmaktan vazgeçmemişse terörizmin siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. HDP, pek çok vahim özelliğinin yanında Türk demokrasisine biçilmiş kefen, doğrultulmuş silah, tuzaklanmış patlayıcı, döşenmiş mayındır.
MİLLET İHANETİ KAZIYACAK:
Kılıçdaroğlu, eline vicdanına koyup söylesin, kimin yanındadır? Bölücülüğü, terörü ve şiddeti mi destekliyor? Yoksa Türkiye'nin ve şühedanın safında mı duruyor?Bu meselenin arası-ortası, kıyısı- köşesi, şurası-burası yoktur.Artık seçenek kalmamıştır; ya ihanet kazanacak ya da millet iradesi
ihaneti kazıya kazıya temelinden söküp atacaktır.