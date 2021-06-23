Muğla’ya Rus turist akını

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından, koronavirüsle mücadelede uygulanan kısıtlamaların büyük oranda kalkacağını duyurdu. Rusya ise 22 Haziran itibariyle Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırdı.
Haziran sonuna kadar yaklaşık 10 bin Rus tatilcinin geleceğini öngörüldü. Muğla'daki, YDA Dalaman Havalimanı ve Milas-Bodrum Havalimanı'na bir günde, 800 Rus turisti taşıyan 3 uçak indi. Tatil için bölgemize gelen Ruslara, havalimanlarından Türk lokumu ikram edildi. Turistler, tatil yapacakları yerlere yönlendirildi.
BİR HAFTADA 10 BİN RUS BEKLENİYOR
Tatilcilerin en çok tercih ettiği bölgelerden biri olan doğan harikası, turizmin göz bebeği Muğla'ya, Rus akını başladı. Hem Muğla'daki hem de Rusya'daki havalimanlarından uçuş yoğunluğu yaşandı. Yetkililer, Haziran sonuna kadar yani bir haftada Rusya'dan, Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanı ve Milas-Bodrum Havalimanına turist taşıyan 37 uçaktan, 10 bin civarı tatilcinin bölgeye geleceğini öngördü. Sadece YDA Dalaman Havalimanına, 22 uçuş ve 5 bin 500 turist inmesi bekleniyor. Milas - Bodrum Havalimanı'na ise, yine bir haftalık sürçte Rusya'dan, 15 uçak inecek.