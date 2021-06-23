Muğla’ya Rus turist akını



BİR HAFTADA 10 BİN RUS BEKLENİYOR



Tatilcilerin en çok tercih ettiği bölgelerden biri olan doğan harikası, turizmin göz bebeği Muğla'ya, Rus akını başladı. Hem Muğla'daki hem de Rusya'daki havalimanlarından uçuş yoğunluğu yaşandı. Yetkililer, Haziran sonuna kadar yani bir haftada Rusya'dan, Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanı ve Milas-Bodrum Havalimanına turist taşıyan 37 uçaktan, 10 bin civarı tatilcinin bölgeye geleceğini öngördü. Sadece YDA Dalaman Havalimanına, 22 uçuş ve 5 bin 500 turist inmesi bekleniyor. Milas - Bodrum Havalimanı'na ise, yine bir haftalık sürçte Rusya'dan, 15 uçak inecek.