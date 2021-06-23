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Giriş Tarihi: 23.6.2021 10:47 Son Güncelleme: 23.6.2021 11:00

Sağlık Bakanı 'dan aşı çağrısı

DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı çağrısı

'nin coronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Aşı programında mesafe kateden Türkiye yaz ayında toplum bağışıklığın sağlanmasını bekliyor. Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Aşı olanların kendine güveni artar. Aşımızı hemen yaptıralım" dedi.

'de koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışması aralıksız sürüyor. Aşı tedarikinin sağlanması, yeni meslek ve yaş gruplarının da aşılama programında dahil edilmesiyle günlük uygulanan aşısında rekor kırılıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; saat 10.15 itibarı ile birinci doz aşı sayısı 29 milyon 292 bin 644, ikinci doz aşı 14 milyon 602 bin 926 oldu. Böylece toplam uygulanan doz miktarı, 43 milyon 895 bin 570 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı , Twitter hesabından aşı çağrısı yaptı. Bakan Koca, "Aşı olanların kendine güveni artar. Aşımızı hemen yaptıralım" ifadesini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı çağrısı
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