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Giriş Tarihi: 23.6.2021 15:58 Son Güncelleme: 23.6.2021 15:59

Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Cumhurbaşkanlığı Kuliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Başkan Saygılı Kırıkkale’de yapılan ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Cumhurbaşkanlığı Kuliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Başkan Saygılı Kırıkkale'de yapılan ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Saygılı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Milletin evinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, Kırıkkaleli hemşehrilerimizin selamlarını ve sevgilerini ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza projelerimize ve şehrimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
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