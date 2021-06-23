1 HAZİRAN'DA NORMALLEŞME ADIMLARI ATILDI

Verilerde yaşanan düşüşün ardından 1 Haziran tarihinde normalleşme adımları atıldı. Düşüş bu süreçte de devam ederken, geçen günlerde az da olsa vaka ve vefat sayılarında bir artış gözlemlendi. Dün vaka sayısı 6 bin 143, vefat sayısı ise 57 oldu. Sağlık Bakanlığı 23 Haziran'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de vaka ve vefat sayılarında son durum...

23 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 358'e yükseldi. Toplamda 59 milyon 221 bin 265 test yapıldı.

Bugün yapılan 224 bin 192 testten, 5 bin 809 yeni vaka sayısı, 550 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 387 bin 545 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 917 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 763 olduğu açıklandı.

Son Dakika: 23 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video

22 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU: