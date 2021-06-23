Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak günlük şekilde kamuoyuyla paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu verileri bugün "23 Haziran koronavirüs tablosu" başlığıyla duyurulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden merak edilen bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları 23 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularıyla araştırılıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla son dakika 23 Haziran koronavirüs tablosu verileri paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 12-18 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide) haritasını paylaştı. Buna göre İller bazında haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı verilerini paylaşmasının ardından önceki haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan grafiğe göre geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan iller,
İşte son 7 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...