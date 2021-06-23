Son dakika: FETÖ'nün KPSS Çalışma Evleri Sorumlusu yakalandı!

Ankara polisinin FETÖ ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Emniyetin kurduğu özel ekip, FETÖ'nün üst düzey yönetici firari H.D.'yi 2 yıl boyunca dışarıya çıkmadan saklandığı gaybubet evinde yakalandı. Firari H.D.'nin örgütünün KPSS çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu, KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında aktif rol aldığı tespit edildi.

Ankara Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyelerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekibi başarılı operasyona imza attı. Aranma kandı bulunan firari H.D. saklandığı gaybubet evinde yapılan uzun takip çalışması sonucu Keçiören'de yakalandı.

2 YIL SAKLANDIĞI EVDEN HİÇ ÇIKMAMIŞ

FETÖ'cü, H.D. saklandığı gaybubet evinden 2 yıl boyunca hiç dışarı çıkamadığı, tanınmamak için saçlarını uzattığı belirlendi.

KPSS SORULARINI DAĞITMIŞ

Firari H.D.'nin örgütünün KPSS çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu, KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında aktif rol aldığı tespit edildi. Salih kod adını kullanan H.D.'nin örgüt içerisinde üst konumlarda görev yaptığı ortaya çıktı.