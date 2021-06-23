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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak...
Giriş Tarihi: 23.6.2021 09:40 Son Güncelleme: 23.6.2021 09:44

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak...

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak...

Son dakika haberine göre; bu akşam saat 17a.30'da bir araya gelecek. Toplantı sonrası 19.00'da basın toplantısı gerçekleştirilecek. Bakan Koca, koronavirüs ile mücadelede son gelişmeleri değerlendirecek, soruları yanıtlayacak.

, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Toplantı saat 17.30'da başlayacak.

1 Temmuz'da kalkacak kısıtlamalar öncesi son değerlendirmelerin yapılacağı kurul toplantısında, aşılamada gelinen son nokta da ele alınacka.

Kurul, dünyadaki son gelişmeleri değerlendirip, Delta Varyantı etkisini masaya yatıracak.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.

Bakan Koca, 19.00'daki basın toplantısında merak edilen soruları da yanıtlayacak.

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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak...
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