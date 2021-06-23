Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Toplantı saat 17.30'da başlayacak.
1 Temmuz'da kalkacak kısıtlamalar öncesi son değerlendirmelerin yapılacağı kurul toplantısında, aşılamada gelinen son nokta da ele alınacka.
Kurul, dünyadaki son gelişmeleri değerlendirip, Delta Varyantı etkisini masaya yatıracak.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.
Bakan Koca, 19.00'daki basın toplantısında merak edilen soruları da yanıtlayacak.