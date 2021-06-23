SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugün 17:30'da bir araya gelirken, toplantının ana gündem maddeleri, aşılama süreci ve delta varyantı oldu. Bilim Kurulu Toplantısı sona ererken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Salgını aşıyla aşacağız demiştik. Zaferden emin ve yakınız ama temkinliyiz. Koronavirüs küresel salgının beraberinde birçok zorluğu getirdi. Salgın hastalığın ülkemize ulaşmada ilk dönemi yani salgına hazırlık, karantina ve önlemlerin neler olabileceği hazırlık dönemiydi.
Bu aşamada aldırdığımız tedbirler bize 3 ay kazandırdı. İkinci bölüm ise tanımadığımız bu düşmandan nasıl korunacağımızı öğrenmekle uğraşma dönemiydi. Nasıl bulaşıyor, nasıl hasta ediyordu? Kişisel hangi tedbirler alınabilir, sosyal hayatımızı nasıl düzenleyebiliriz sorularıyla geçen üçüncü dönem.
"HİÇ TANIMADIĞIMIZ BU YENİ DÜŞMANA BÜYÜK KAYIPLAR VERDİK"
Hiç tanımadığımız bu yeni düşmana büyük kayıplar verdik. Ülkemizde salgın boyunca alt yapı sorunu yaşamadık. Bilimin yolunu inceledik ve güncel bilimsel uygulamaları uyguladık.
"AŞI İLE SALGINDAN TAMAMEN KURTULMANIN EŞİĞİNDEYİZ"
Aşı ile salgından tamamen kurtulmanın eşiğindeyiz. Salgın süresince yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 56 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla artış gösterdi.
"ÖLÜMLERİ DSÖ'NÜN KRİTERLERİNE GÖRE TESPİT ETTİK"
Kovid-19 ölümlerini DSÖ'nün kriterlerine göre tespit ettik. Dünya genelinde de durum farklı seyretmedi. Bugün küresel ölçekte en az 3.9 milyon insan hayatını kaybetti ancak doğrulanmamış vakalar ve sağlık hizmetine erişimin kısıtlanması gibi 10 milyonun üzerinde ölüm de Covid-19 ve onun yıkıcı etkisi değerlendiriliyor. Üzücü olan hastalığı geçirmiş kişileri hastalığın bıraktığı hasarlarla neyin beklediği konusudur. Gelecek 3 yıl boyunca mevcut ölümlerin üç dört katı kadar daha kayıp beklendiği belirtilmektedir. Bu son derece hazin vahim tablo ve beklentidir.
Bilim kurulu üyesi canlı yayında açıkladı: Aşılardan sonra görülen yan etkiler neler? | Video
"GÜNDE 1.5 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI YAPABİLİRİZ DEDİĞİMDE İNANMAYANLAR VARDI"
Aşılarımızın hastalık sebebiyle gerçekleşen ölümleri önemli ölçüde sınırladığına şahit oluyoruz. Aşı olanlar virüsü kapsa da ölümden ve hastaneye yatıştan korunuyorlar. Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. Aşı olsun yeter, günlük 1,5 milyon aşı yapabiliriz dediğimde inanmayanlar vardı, canları sağolsun. Devletimizin ve güçlü sağlık altyapı ve kahraman sağlık çalışanlarımızın gücüne güvenin."
BAKAN KOCA'DAN AŞI MESAJI
Ağır bedeller ödedik ama güzel günlere çok yaklaştık. Herkes vakit geçirmeden aşısını olmalı"
Topalantıda söz alan Prof. Dr. Ateş Kara yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: "Bizim ülkemizde aşının istenmeyen etkileri, yan etkileri yakın takip ediliyor. Aşı sonrası istenmeyen etki izlem sistemi çerçevesinde düzenli olarak bu bilgiler toplanıyor. Her ilde yapılıyor. Bu bildirimleri hem sağlık çalışanları hem de ayrıca kişiler isterse yapabiliyor. Gördüğümüz yan etkiler ise. İki şekilde, bir tanesi aşının yapıldığı yerde şişlik, kızarıklık, kolda ağrı gibi. Bunlar iki aşı arasında bir miktar fark var. Ama her iki aşı da 24 saatten çok sürmüyor bunlar.
"TÜM VÜCUDU ETKİLEYEN KAS AĞRISI, YORGUNLUK GÖRÜLÜYOR"
"100 kişiden 8'inde belki de 2 gün kadar kolda ağrının devam ettiğini görüyoruz. Sistemik dediğimiz tüm vücudu etkileyen kas ağrısı, yorgunluk görülüyor. Bu aşı olanların yüzde 10-15 gibi görünüyor. Bunların hiçbirisinde kalıcı olmadığını görüyoruz. Bu etkiler arasında baş ağrısı çok nadiren görülüyor. 3 gün kadar sürüp, düzeliyor. Gündelik yaşamı etkileyecek kadar yan etki veya istenmeyen etki çok daha nadir olduğunu söylemek gerekir. 1000-1200 kişi arasında 1 veya 2 kişide 24 saat kadar halsiz, yorgun hissediyor. Dünyaya baktığımızda bundan daha ağır istenmeyen etkilerin olduğu aşılar var ülkemizde kullanılan aşılarda veriler böyle."
Bakan Koca'nın söz verdiği bir diğer isim olan Prof. Dr. Serhat Ünal da şu ifadelere yer verdi: "Önceki çalışmayla ilgili kısa bilgi vermek isterim. Eylül 2020 tarihinde bu salondan duyurduğumuz şekilde Türkiye Sinovac aşının faz 3 çalışmasına başlamıştı. Türkiye'de acil kullanım onayı sayesinde başladı. Takiben bitirilen çalışma sonuçlandırıldı. Bu çalışma memnuniyetle belirtiyorum ki, beklendiği şekilde dünyanın önemli dergilerinde yayına kabul edildi. Şu günlerde de kendi yerli aşımızın faz 3 çalışmalarıyla uğraşıyoruz. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde preklinik çalışmaları tamamlandıktan sonra faz 1 ve faz 2 dediğimiz erken çalışmaları başarıyla tamamlandı. 30 Nisan'da çalışmalar bittikten itibaren faz 3'ü aşı çalışması yürüten ekibe devroldu. Bununla ilgili hazırlıklarımızı bitirdik. Dün hepinizin şahit olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın isimlendirmesiyle Turkovac çalışması başlatıldı. Umarım çok başarılı çalışma olacak. Hep beraber göreceğiz"
Prof Dr. Serhat Ünal'dan Turkovac çalışması açıklaması | Video
Bakan Koca açıkladı: Cuma günüden itibaren 18 yaşın üstündeki tüm vatandaşlara aşı randevusu açılacak | Video
"18 YAŞINDAN GÜN ALMIŞ VATANDAŞLAR CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN AŞI RANDEVUSU ALABİLECEK
Bakan Koca açıklamalarının ardından soru cevap bölümüne geçti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aşılamada yaş sınırının değiştiğini akataran Bakan Koca,"Bugünden söyleyebilirim, cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak. Kurban Bayramı'na kadar en az yüzde 70'ini en az bir doz aşılanmasını sağlamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın erken dönemde aşılarını olmalarını özellikle rica ediyorum. Bu yazı daha rahat geçirmek, bayramı bayram gibi geçirmek için gayretlerimiz olmalıdır"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Delta Varyantı Türkiye'de hangi illerde var? | Video
"DELTA VARYANTININ İLLERDEKİ DAĞILIMI ARTMAYA BAŞLADI"
Delta plus'ın ülkemizde şu ana kadar görülmediğini aktaran Bakan Koca, "Delta plusla ilgili daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, yani görülmedi, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili şu ana kadar sekansı yapılmış olan, adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Giderek illerdeki dağılımı artmaya başladı. Yoğunluklu olarak da İstanbul'da görüldü. İstanbul'da 82 vaka, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde 1-2 olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Ülkemizde çok ciddi oranın olmadığını bilmiyoruz ama artabileceğinden şüphe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. Etkili olan aşıları erken dönemde bir an önce yapılmasının önemiyle birlikte biz 2 dozda delta varyantına daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki süreçte 18 yaşa kadar indirdiğimiz bu dönemde aşının tedarikiyle birlikte muhtemel 6 haftalık süreyi daha erkene de, 4 haftaya da çekebiliriz. Önümüzdeki haftalar bunu netleştirmiş oluruz. Tamamen 18 yaşa kadar vatandaşımızın en az bir kere aşılanmasını sağlamak birinci hedefimiz. İkincisi de hızla ikinci aşılarını vatandaşlarımızı bir an önce yapmak. Dolayısıyla delta varyantına karşı etkisini oluşturmak istiyoruz." dedi.
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"AŞILAMANIN EN AZ %70 OLDUĞU DÖNEM MASKELERDEN KURTULABİLİRİZ"
Ayrıca Bakan Koca, "Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor. Aşılamanın en az %70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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"VATANDAŞIMIZI İKNA ETME ÇABASINDA OLACAĞIZ"
Erken dönemde en az 55 milyon vatandaşa 1 doz aşı yapmayı hedeflediklerini aktaran Bakan Koca, "55 milyonu en az 1 doz aşıyı yapmayı erken dönemde hedefliyoruz. Aşı açısından normalde 6 haftada yapıldığı için sorun yok. Toplamda BioNtech için her ay ortalama 30 milyon doz aşının geleceğini söylemek istiyorum. Şu ana kadar 28 milyon Sinovac yaptık. Şu an elimizde 6 milyon Sinovac aşısı var. Önümüzdeki hafta daha da artacağını biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız ve 65 yaş üstü kişileri de düşündüğümüzde olabilecek ilave en fazla 10 milyon doz olur. Elimizde yeterince dozun olduğunu söylemek istiyorum. Aşı olmayanlarla ilgili yaklaşımımız şu; özellikle vatandaşımızı zorlayan kamu kurumlarında daha bir hassasiyet, bu anlamda tedbirler koyan yaklaşım içinde olmayacağız. Vatandaşımızı daha çok ikna etme çabası içinde olacağız. Vatandaşımız bu süreçte aşıya olması gerektiği kadar rağbet etti. Ben bu anlamda ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yüzde 80'in üzerinde aşılama olacağını düşünüyorum. Toplamda 45 yaş üzeri yüzde 90'lara varan aşılama oranımız var. Aşı reddi anlamında ciddi bir sorunun olmadığını, vatandaşımızı ikna etmenin çok zor olmayacağını, gerektiğinde mobil ekiple ayağına giderek aşılamayı artırmak istiyoruz. Bunu da sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.
BAKAN KOCA 18 YAŞ ALTI İÇİN GÜN VERDİ
18 yaş altı vatandaşların aşılanmasıyla ilgili de açıklamada bulunan Bakan Koca, "18 yaşı zaten yapıyoruz. 18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Biz 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuk ve gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Muhtemelen 1 hafta 10 gün içerisinde olabilir" dedi.
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