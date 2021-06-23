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Giriş Tarihi: 23.6.2021 10:10

Terör ve İstihbarat polisinden 3 ilde operasyonu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Terör ve İstihbarat polisinden 3 ilde PKK operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından 3 ilde eş zamanlı terör örgütü operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında bir avukatın da bulunduğu hakkında yakalama kararı çıkartılan 4 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, /KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet gerçekleştirdikleri tespit edilen, aralarında bir avukatın da bulunduğu 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

4 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli ve 'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 23 Haziran'da saat 06.00'da adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Terör ve İstihbarat polisinden 3 ilde PKK operasyonu
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