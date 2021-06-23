Terör ve İstihbarat polisinden 3 ilde PKK operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet gerçekleştirdikleri tespit edilen, aralarında bir avukatın da bulunduğu 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

4 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli Diyarbakır ve Mardin'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 23 Haziran'da saat 06.00'da adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.