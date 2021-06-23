Türk polisi bildirdi, İtalya ve Hollanda emniyeti yakaladı

EMNİYET Genel Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, paylaşılan bilgiler sonucu İtalya
ve Hollanda
'da bu ay 6 ton esrar ile 1 ton 271 kilogram kokainin ele geçirildiğini bildirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Haziran ayı içinde İtalya ve Hollanda ülkeleriyle paylaşılan bilgi ve değerlendirmeler neticesinde, İtalya'da iki ayrı operasyonda 6 ton esrar ve 1 ton 126 kilogram kokain, Hollanda'da ise 145 kilogram kokain ele geçirilmiştir." ANKARA