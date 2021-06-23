Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil birbirine girdi

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ile aynı gazetenin yazarı olan Uğur Dündar birbirine girdi. Yayınlarında terör örgütü propagandasıyla gündeme gelen ve kurucuları arasında Dündar'ın da yer aldığı Artı1 TV'nin, Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edilerek kurdurulduğunu ima eden Özdil, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor.
Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! Dürüst ve güvenilir(!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor" paylaşımı yaptı. Uğur Dündar ise, "Yazıklar olsun.
Sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Karşıma çıkarsan çok fena olur. Bu benim yediğim bir hançerdir. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin" dedi.
'VAY ARKADAŞ, KİMLER KİMLERLE'
Dündar ile Özdil arasındaki tartışma, sosyal medyanın da bir numaralı gündem maddesi oldu. İşte bazı tepkiler:
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: "Sezgin Baran Korkmaz, bu sefer de Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar'ın arasına girmiş. Ne adammış, sağlı/ sollu dağıtıyor. Paranın ideolojisi olmuyor, maalesef."
SABAH yazarı Melih Altınok: "Vay arkadaş, kimler kimlerle..."
Yılmaz Özdil’in Sedat Peker kadar itibarı yok mu?
SON DAKİKA! Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar birbirine girdi: Cenazeme gelmeyeceksin, hakkımı helal etmiyorum
Dündar ile Özdil kavgasına çarpıcı yorum: "Allah'ın sopası yok! hesaplaşma göreceğiz"
MHP Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek: "Takıntılar, saplantılar, herkese tepeden bakmalar derken... Şimdi birbirlerine girdiler... 'Siz abi-kardeşsiniz' diye seslenme boyutunu bile aştı olay..."