Zindaşti hakkında kırmızı bülten talebi

İddianamede 21 Ekim 2017 günü avukat Kudbedin Kaya'nın Bakırköy'de bir restorandayken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği anlatıldı. Zindaşti ile Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan'ın husumetli oldukları, bu husumet sonucunda birçok kişinin öldürüldüğü belirtilerek, Büyükçekmece'de Zindaşti'nın kızı Arzu Şerifi Zindaşti ile yeğeni Devrim Öztunç'un öldürülmelerine ilişkin olaylar aktarıldı.

Kudbedin Kaya'nın bu davada sanıklarından birinin avukatı olduğu ve bir duruşmada öldürüleceğini söylediği belirtildi. İddianamede Kudbettin Kaya'nın öldürülmesine ilişkin sanık Zindaşti'nin kimliği tespit edilemeyen biri kadın, biri erkek iki kişiyi azmettirdiği, davanın diğer sanıklarının ise kimlikleri tespit edilemeyen bu kişilere eylemleri rahat gerçekleştirmeleri için sahte belgeler hazırladıkları ifade edildi. Firari sanık Naci Zindaşti hakkında "Tasarlayarak öldürmeye azmettirme", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 8 yıla kadar, diğer 10 sanık hakkında ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 25 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.



Bakırköy 22 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Selçuk Bülkü, Ümit Patlamaz, Aslan Özden ve avukatları katıldı.

Sanıklardan Hasan Çataltaş'ın yakalandığı ve ifadesinin alındığı belirtildi.



Geçen görülen duruşmada verilen karar gereği dosyanın İstanbul 40 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirilmesine muvafakat edilmesi ve yargılanmanın İstanbul 40 Ağır Ceza Mahkemesi dosyası üzerinden görülmesi talebini içerir yazı yazıldığı belirtildi. İstanbul 40 Ağır Ceza Mahkemesi'nin birleştirme talebine muvafakat edilmediğinin bildirildiği ifade edildi.



Duruşmada dinlenen tanık Tınaz Özdemir silah seslerini duyduğunu ifade ederek, "Bana bir kurşun isabet etti. Saldırganı gördüm ancak yüzü kapalıydı. Kimseyi tanımıyorum zaten tesadüfen o restoranda yemek yiyordum. Saldırgandan da başka bir şey dikkatimi çekmedi" dedi.

Mahkeme heyeti, Naci Zindaşti hakkında kırmızı bülten çıkartılması için gerekli yazışmaların yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.