1 milyon dosyada mahkemeye gitmeden el sıkışıldı

Tarafların mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaşmalarını sağlayan alternatif çözüm sistemi uzlaştırma da 1 Ocak 2017'den bugüne kadar 1 milyon bin 358 dosyada uzlaşma sağlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1.000.0000 dosya, mahkemelere gitmeden, tarafların el sıkışarak anlaşmasıyla çözüme kavuştu. Alternatif çözüm yöntemlerinin etkin uygulanması hedefimizde bu veri bizim için çok kıymetli. Büyük önem verdiğimiz uzlaşma kültürünün hukuktaki yansımalarını geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranı ise yüzde 83 oldu.