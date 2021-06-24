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Giriş Tarihi: 24.6.2021 12:01

1 milyon dosyada mahkemeye gitmeden el sıkışıldı

İLKER TURAK İLKER TURAK
1 milyon dosyada mahkemeye gitmeden el sıkışıldı

Tarafların mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaşmalarını sağlayan uzlaştırmada 2017 yılından bugüne kadar 1 milyon dosyada uzlaşma sağlandı.

Tarafların mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaşmalarını sağlayan alternatif çözüm sistemi uzlaştırma da 1 Ocak 2017'den bugüne kadar 1 milyon bin 358 dosyada uzlaşma sağlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1.000.0000 dosya, mahkemelere gitmeden, tarafların el sıkışarak anlaşmasıyla çözüme kavuştu. Alternatif çözüm yöntemlerinin etkin uygulanması hedefimizde bu veri bizim için çok kıymetli. Büyük önem verdiğimiz uzlaşma kültürünün hukuktaki yansımalarını geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranı ise yüzde 83 oldu.

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1 milyon dosyada mahkemeye gitmeden el sıkışıldı
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