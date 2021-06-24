4. Yargı Paketi, Adalet Komisyonu’ndan geçti

AK Parti
'nin hazırladığı 4. Yargı Paketi ile ilgili düzenleme TBMM
Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Paketin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu
'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik önemli düzenlemeleri içeren teklife hükümlülere ilişkin yeni bir madde ihdas edildi. Buna göre Kovid-19 salgını sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin, izinli sayılmalarına ilişkin süre, salgın devam ederse 31 Kasım 2021'e kadar uzatılabilecek. Düzenlemeyle eşe karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanmış eşi de kapsayacak. Katalog suçlarda da bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek. Ayrıca idari başvurulara cevap verme süresi 60 günden 30 güne indiriliyor. ANKARA