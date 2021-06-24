Ankara'da sel mağdurlarından Yavaş’a tepki: “Heykeller sele, afete, trafiğe çözüm olmaz”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, son zamanlarda Ankara'daki sel baskınlarından, çileye dönüşen yoğun trafikten Ankaralıların çok şikayetçi olduğunu belirterek, "Büyük mağduriyetler söz konusu. Daha önce de seller oluyordu bahanesine sarılmadan bugünkü belediye yönetiminin Mansur Yavaş'ın bu konulara ciddiyetle eğilmesi gerekiyor" dedi.
Ankara'da sel suları araçları sürükledi | Video
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer ise; Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "Heykeller sele, afete, trafiğe çözüm olmaz. Bu kadar heykel yaparak insanların sorunlarını çözemezsiniz" dedi.
Ankara'da önceki gün etkili olan yağışlar ev ve işyerlerine büyük zararlar verirken, tarım arazileri sel suları altında kaldı çok sayıda hayvan da selde telef oldu. Vatandaşlar sele karşı önlem almayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki göstererek, "2.5 yıldır algıdan başka ne yaptın?" sorusunu sordu.
Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle Yenimahalle ilçesinde bulunan bir derede taşkın meydana geldi. Sel sularına kapılan 4 köpek ve 2 inek ölürken, tarım arazileri sular altında kaldı, 11 evi de su bastı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de selin verdiği zarar kameralara yansıdı.
Alınan bilgilere göre, Karacakaya Mahallesi sakini bir hayvancının dere yatağında otlattığı 2 ineği sele kapılarak kilometrelerce sürüklenip, öldü. Su basan evlerden birinde ise bahçede bulunan 4 köpek boğuldu. Su birikintisini tahliye etmek için Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Mahalle sakinlerinden Fethi Akbulut, aşırı yağmur nedeniyle dere yatağında taşkın olduğunu belirterek, "Dağdan aşağı sel indi. Evleri su bastı. 2 katlı evi vardı komşunun, 1'inci katını komple su bastı. 4 köpeği vardı, hayvanlar orada kaldı, öldü. Köyde komşunun birinin dere yatağında otlattığı inekleri vardı, 2'sini sel suları sürüklemiş, telef oldu hayvanlar. Benim zararım da var. Ekinlerim vardı, 5- 6 dönümlük arazide ekili nohut vardı, sel altında kaldı" diye konuştu.Son dakika | Ankara'da sağanak sele döndü! Yollar sular altında kaldı, araçlar sürüklendi...
"11 EV SEL SULARI ALTINDA KALDI"
Yenimahalle ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesi Mebuskent'te dağdan inen dere yatağında oluşan taşkın nedeniyle mahalle girişindeki menfezlerin de taşması sonucu, 11 müstakil evi su bastı. Mebuskent Sitesi'ndeki evler sel sularının ortasında kalırken bazı vatandaşlar yaşanan seli kayıt altına aldılar.
Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ve Sincan ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sincan'da Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu evler su altında kaldı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu temizlemeye çalıştı.
OTO SANAYİ SİTESİ GÖLE DÖNDÜ
Başkent'in önemli sanayi merkezlerinden Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi de su baskınlarından büyük zarar gördü. İşyerleri su baskınlarından büyük zarar görürken adeta denize dönüşen Şaşmaz caddelerinde otomobiller sel sularından adeta görünmez oldular. İşyerleri zarar gören esnaflar önlem alınmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdiler.
ÜNAL: "ANKARALILAR SELLERDEN ÇOK ŞİKAYETÇİ"
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili ve AK Parti Keçiören Belediye Meclisi Üyesi Fatih Ünal, son zamanlarda Ankara'daki sel baskınlarından, çileye dönüşen yoğun trafikten Ankaralıların çok şikayetçi olduğunu belirterek, "Büyük mağduriyetler söz konusu. Daha önce de seller oluyordu bahanesine sarılmadan bugünkü Belediye Yönetiminin, Sayın Mansur Yavaş'ın bu konulara ciddiyetle eğilmesi gerekiyor" dedi
Başkent Ekonomi Platformu Başkanı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Hizmet Sektörü Komisyon Başkanı, ATO Meclis Üyesi İbrahim Ayhan da Şaşmaz Sanayi Sitesi'ndeki su baskını görüntülerini paylaşarak, "Yazık değil mi bu esnafa, birileri hemen daha önce niye yapılmadı yazacak… İyi de adama sormazlar mı; 2.5 senede ne yaptın algıdan başka?" diye sordu.
AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı, Ankara Büyükşehir ve Gölbaşı Meclis Üyesi Osman Karaaslan da su baskınları görüntüleri paylaşarak, "Her Ankaralı yağmur yağdığı günlerde şemsiyesinin yanında botunu da hazır etsin" ifadelerini kullandı.
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer ise, Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "Heykeller sele, afete, trafiğe çözüm olmaz. Bu kadar heykel yaparak insanların sorunlarını çözemezsiniz" dedi.