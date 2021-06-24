Ankara'da sel mağdurlarından Yavaş’a tepki: “Heykeller sele, afete, trafiğe çözüm olmaz”

Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle Yenimahalle ilçesinde bulunan bir derede taşkın meydana geldi. Sel sularına kapılan 4 köpek ve 2 inek ölürken, tarım arazileri sular altında kaldı, 11 evi de su bastı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de selin verdiği zarar kameralara yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Karacakaya Mahallesi sakini bir hayvancının dere yatağında otlattığı 2 ineği sele kapılarak kilometrelerce sürüklenip, öldü. Su basan evlerden birinde ise bahçede bulunan 4 köpek boğuldu. Su birikintisini tahliye etmek için Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Fethi Akbulut, aşırı yağmur nedeniyle dere yatağında taşkın olduğunu belirterek, "Dağdan aşağı sel indi. Evleri su bastı. 2 katlı evi vardı komşunun, 1'inci katını komple su bastı. 4 köpeği vardı, hayvanlar orada kaldı, öldü. Köyde komşunun birinin dere yatağında otlattığı inekleri vardı, 2'sini sel suları sürüklemiş, telef oldu hayvanlar. Benim zararım da var. Ekinlerim vardı, 5- 6 dönümlük arazide ekili nohut vardı, sel altında kaldı" diye konuştu.

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