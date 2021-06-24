Araştırma Komisyonları veto edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran ayı toplantılarında AK Parti ve MHP grupları 'Artık inisiyatif alma vakti gelmiştir' diyerek 3 araştırma komisyonu kurmak için meclise teklif karar sundu. AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından okunan, Yatırımları ve Projeleri İzleme, Araştırma Komisyonu kurulmasına, Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun ise 'İnceleme Araştırma' komisyonu olarak, 'Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu'nun' da 'İnceleme Araştırma' komisyonu olarak yetkilendirilmesi teklif karar olarak meclise sunuldu. CHP grubu Yatırım ve Projeleri İzleme ve Araştırma Komisyonu evet oyu verdi. Karar oybirliği ile meclisten geçti. Ulaşım ve Çevre sorunlarını araştırma komisyonlarının kurulması kararına ise CHP'nin hayır oyu vermesiyle kararlar meclisten oy çokluğu ile geçti.





SUBAŞI: KOMİSYONLARI ÇALIŞTIRMAYACAĞIZ



14 Haziran'da yapılan meclis oturumunda komisyonların kurulması teklifinde CHP grubu oylama bittikten sonra kararını değiştirerek 3 teklife de 'Hayır' oyu vereceğini belirtti. Ancak oylamanın tamamlanması nedeniyle CHP'nin teklifi kabul edilmedi. Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, "Meclis çoğunluğuna güvenerek bu araştırma komisyonlarını 'ben geçiririm' diyorsanız biz bu komisyonların aktif çalışmaması için CHP grubu olarak elimizden ne geliyorsa onu yaparız" dedi.



GÖKSU: HODRİ MEYDAN



İBB meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu ise "Doğan bey dilinin altındaki baklayı çıkardı. 'Bu komisyonları çalıştırmayacağız' diyerek milletin iradesine meydan okuyor. Hodri meydan biz komisyonu kuralım sen çalıştırma. Hani sizin demokrasi anlayışınız. Ne oldu işinize gelmedi değil mi? 2 yıldır palavralarla İstanbulluların gündemini meşgul ettiniz. Şimdi hakikatlerin ortaya çıkması sizi rahatsız edecek. Bunu çok iyi biliyoruz biz. Bilgi ve belgeler İstanbulluların gündemine taşınacak bunu çok iyi biliyoruz" diyerek tepki gösterdi.



GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Meclisten geçerek kurulmasına karar verilen komisyonların İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmesine tepki gösteren Göksu, "Engelleniyoruz yalanını dilinden düşürmeyen CHP'li İBB Başkanı, İBB Meclisinin çalışmalarını engelliyor... Kurduğumuz 3 araştırma komisyonu İBB Başkanı tarafından VETO edildi. Aziz İstanbullular müsterih olsun, gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



'MECLİSİN ÇALIŞMALARI ENGELLİNİYOR'



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Göksu, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Halk, belediye meclislerini, belediyeyi denetlemek üzere seçer. Biz de İBB Meclisinde geçtiğimiz günlerde 3 tane komisyon kurulmasını teklif ettik. Bu komisyonların bir kısmı da oy birliği ile kuruldu. Neydi bu komisyonlar? Yatırımları İzleme Komisyonu, Toplu Ulaşım ve Ulaşımla ilgili Çalışmaları Takip Komisyonu ve Müsilaj Çalışmalarını Araştırma Komisyonu. Bu 3 komisyon, İBB Meclisi'nde kuruldu. Fakat ne hikmetse, şeffaf olacağını söyleyen, hesap verebilir olacağını söyleyen İBB Başkanı bu 3 komisyonun kurulmasını veto etti. Ben İstanbullular adına soruyorum.



İBB Başkanı, İBB Meclisi'nin İBB'yi denetlemesinden, yatırımları takip etmemizden neden korktu? Ulaşımla ilgili yapacağımız araştırma yoksa metrolarla ilgili yapmış olduğu algı operasyonlarının çökeceğinden mi korktu? Hele hele müsilaj ile ilgili kurulan komisyondan İBB Başkanı acaba neden korktu? Yoksa temel atmama törenlerinin Marmara Denizi'nin kirlenmesine Haliç'in kirlenmesine ne kadar katkı sağladığını söyleyeceğimizden mi korku? Şimdi ben İstanbullular adına soruyorum. İBB Meclisi'nin çalışmalarını engelleyen kim? İBB Başkanı, İBB Meclisi'nin çalışmalarını engelliyor" ifadelerini kullandı.