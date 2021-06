Bakan Koca: Aşıda yaş sınırı 18’e indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , aşılamada yeni yaş sınırının 18 olduğunu belirterek, yarından itibaren (cuma günü) 18 yaşından gün almış olan herkesin aşı randevusu alabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüsle mücadeledeki son durum hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cumadan itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak. Nüfusun en az yüzde 70'inin, 55 milyona yakın vatandaşımızın Kurban Bayramı 'na kadar en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz.18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Muhtemelen 1 hafta 10 gün içerisinde olabilir.Kısıtlamaların devre dışı kalmasıyla veya azaltılmasıyla birlikte bu dönemde vakaların hareketlilikle birlikte temasla birlikte çok arttığını biliyoruz. Normalde bu kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte düşüşün stabil bir döneme girdiğini görüyoruz. Vakalar 5-6 bin bandında sabit kalmaya başladı. Aşının etkisiyle yukarı çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz.Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor. Aşılamanın en az % 70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum.Gençlerimizin de bağışıklık kazanmasıyla üniversitelerin çok kolay, rahat açılabileceğini söylemek istiyorum. Ankara 'daki vakaların İstanbul 'a göre biraz daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Aşılamanın Ankara'da oran olarak İstanbul'dan daha yoğun olduğunu görüyoruz.55 milyona en az 1 doz aşıyı yapmayı erken dönemde hedefliyoruz. Aşı açısından 6 haftada yapıldığı için bir sorun yok. Sadece BioNTech için her ay ortalama 30 milyon doz aşı gelecek. Kaldı ki biz şu ana kadar 28 milyon doz Sinovac yaptık ve şu an elimizde 6 milyon daha Sinovac aşısı var. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde daha da artacak. 34 milyona 120'yi ilave etmiş olun. Elimizde yeterince doz var.Delta plus ile ilgili ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. 2 dozla Delta varyantına daha güçlü etkinin olduğunu da biliyoruz.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelerek Kovid-19 konusunda bilgilendirme yaptı. Koca, yapılan aşı sayısının 41 milyon 223 bin 880 olduğunu, Türkiye nüfusun yüzde 51.25'inin ilk doz aşılamasının yapıldığını söyledi. Koca, iki doz aşı olanların oranının ise yüzde 26 olduğunu ifade etti. Bakan koca Eylül ayına kadar 18 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Aşı karşıtlığının da gündeme geldiği toplantıda Koca, aşı karşıtlığının da dikkate alındığı Türkiye'deki aşılama hedefinin yüzde 75-80 olarak belirlendiğini ifade etti. Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak bilinen 3. doz aşının yapılıp yapılmayacağına ise henüz karar verilmediğini sözlerine ekledi.