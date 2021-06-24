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Giriş Tarihi: 24.6.2021

Bilim Kurulu müsilaja çözüm arayacak

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Bilim Kurulu müsilaja çözüm arayacak
Marmara belediyeler Birliği, Marmara Denizi'nde müsilaj ile ortaya çıkan çevre sorunlarını incelemek, bilimsel olarak çözüm önerileri getirmek için 21 bilim insanının görev alacağı bilim kurulu oluşturdu. Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu'nda 11 üniversiteden 21 bilim insanı yer alacak. Kurulun başkanlığını ise TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yürütecek. Bilim Kurulu ile ilgili açıklamayı, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün birlikte yaptı. Büyükakın, "Bu kurul, Marmara Bölgesi'nde kirliliğin azaltılması ve izlemeye yönelik çalışmalar yürütecek" dedi.
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Bilim Kurulu müsilaja çözüm arayacak
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