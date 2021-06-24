Dev huzur operasyonu! 47 bin 167 personel katıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen ve risk durumunda göre açılmasına izin verilen özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde salgının yayılım hızının kontrol altında tutulmasının devamını sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması" yapıldı.

Türkiye genelinde 11 bin 716 karma ekip, 246 dedektör köpek ve 47 bin 167 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; bin 2 aranan kişi yakalanırken, 96 kişi de gözaltına alındı. Uygulamada, sosyal mesafe kuralını ihlalden 467 ve diğer yaptırımlardan 165, toplam 632 kişiye idari işlem yapılırken, 79 kişiye ise adli işlem olmak üzere toplam 711 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

İŞYERLERİ DENETLENDİ

Uygulamada, 113 bin 59 araç, 33 bin 152 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 4 bin 329 araca idari işlem uygulanırken, 583 araç trafikten men edilerek, 13 aranan araç yakalandı. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 1, diğer idari yaptırımlar kapsamında ise 7 işyerine idari işlem uygulandı.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.