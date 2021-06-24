Enerjide gururun adı: Ertuğrul Gazi

Enerjide
yerli ve milli şahlanış devri 2023'e doğru kararlı adımlarla devam ediyor. Ülkemizdeki ilk Türk bayraklı sıvı doğalgaz depolama ve yeniden gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi
yarın Başkan Erdoğan'ın katılacağı programla hizmete alınacak. Gemi halihazırda kullanılan 3 kiralık gemilerden ilk kez Türk bayrağı taşıyan gemi olması özelliğiyle ayrışıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Ankara Gazi Üniversitesi
'ndeki Enerji ve Madencilik Şurası
'nda konuyla ilgili bilgi verdi:
HATAY VE OSMANİYE'DE KONUTLARIN 1 YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK:
Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla cuma günü Hatay
Dörtyol'da Ertuğrul Gazi gemisi
FSRU tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz. Gemimiz nisanda Hatay'a demir atmıştı. Ertuğrul Gazi'nin yerinde daha önce BOTAŞ
'a ait başka bir kiralık FSRU gemisi vardı. Şimdi onu göndereceğiz. Ertuğrul Gazi ilk Türk bayrağına sahip FSRU gemimiz olacak. Gemimiz 110 milyon standart metreküp doğalgaz depolama kapasitesiyle tek başına Hatay ve Osmaniye'nin konutlarının 1 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek.
MAYIS'TA GÜNEŞ ENERJİSİNDE ÜRETİM REKORU KIRILDI
: Mayıs sonu itibarıyla kurulu gücün yüzde 52.6'sı yenilenebilir, yüzde 64.2'si de yerli kaynaklardan oluştu. Elektrik üretiminin de yüzde 56'sı yerli kaynaklardan elde edildi. Yenilenebilir enerjideki yatırım ve teşviklerimizle güneşimiz her geçen gün daha parlak, rüzgarımız daha kuvvetli, suyumuz daha serin ve yer altı sularımız daha sıcak olacak. Yenilenebilir enerji Türkiye'nin geleceğine damga vuracak. Madencilik faaliyetlerinin ekonomiye etkisi de 4 kat arttı.