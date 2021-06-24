Erzurumlu gençler çok şanslı! Yollarda ‘sınav tüyoları’

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na günler kala AK Parti Erzurum Gençlik Kolları'ndan ilginç bir hamle geldi.

AK Partili Gençlik Kolları, Erzurum genelinde meydan, cadde ve otobüs duraklarına sınav konularıyla ilgili ipuçları ve tüyolar yazdırdı. Panoları bir ders tahtasına çeviren Gençlik Kolları, üzerlerine Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Matematik dersleriyle ilgili önemli konularda ipuçları yazdı.

Panolarda, 'Ders: Edebiyat, Konu: Sınav İpuçları… Dikkat! Doğrusu böyle yazılır' şeklinde genellikle yanlış yazılan kelimelerin doğrularının yazılması dikkat çekti. Yine başka bir 'Edebiyat' dersi panosunda ise Türk Edebiyatı'ndaki ilkler yazıldı.

Diğer bir panoda 'Ders: Matematik, Trigonometri Dönüşüm Formülleri' yer aldı. Sosyal Bilimler ile ilgili panoda ise 'Eksen Hareketi (Günlük Hareket)' bilgilerine yer verildi. Son olarak da 'Başarılar Arkadaşlar' notu eklendi. Dikkat çeken panolar sonrası gençler fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

SABAH'a açıklamalarda bulunan AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler şunları kaydetti: "YKS sınavı öncesi Erzurum'da bulunan bütün kütüphanelerde ders çalışan öğrencilere üzerinde motivasyon metinlerinin bulunduğu ikramlıklar dağıttık. Şimdi ise Ak Parti Erzurum İl Gençlik Kolları olarak sınav tüyolarını şehrin her yerine astık.

Sınavda öğrencilerin sıklıkla karşılaşacakları matematik, edebiyat, dil bilgisi ve coğrafya teorik bilgilerini şehrin tüm durak ve billboardlarına asarak genç kardeşlerimize bizler de yardımcı olmak istedik. Bu anlamlı çalışmada bizlere destek olan Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanımız Eyyüp Kadir İnan'a, Erzurum Ak Parti İl Başkanımız Mehmet Emin Öz'e ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a Erzurum Ak Parti gençlik kolları yönetimi olarak teşekkürlerimizi iletmek istiyorum."