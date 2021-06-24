Esenyurt Belediyesi'nin kaldırım ihalesi akıllara durgunluk verdi! 100 binlik şirkete 50 milyonluk iş

EN DÜŞÜK TEKLİF VERMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Esenyurt Belediyesi, ihaleyi istediği firmaya vermek için şartnameye ilginç bir madde koydurdu. Belediye yönetimi, şartnameye firmalar için puan sistemi ekletti. İhalede, 39 milyon lira ile en düşük teklifi veren firma belediyenin puantaj sistemiyle birlikte en yüksek teklif veren firma oldu. İhaleyi kazanan firma ise bu sistem sayesinde 43 milyon 80 bin 432 lira ile 'en düşük teklif veren firma' haline getirildi.