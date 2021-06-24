Esenyurt Belediyesi'nin kaldırım ihalesi akıllara durgunluk verdi! 100 binlik şirkete 50 milyonluk iş

Esenyurt Belediyesi'nde yapılan kaldırım ihalesinde yaşananlar, bu kadarına da pes dedirtti. Açık ihale olmasına rağmen belediye yönetimi, akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurdu. En yüksek teklif veren firma, belediyenin şartnameye koyduğu puanlama sistemiyle en düşük teklif veren firma haline getirildi. Tartışmalı ihaleye bazı komisyon üyeleri şerh düştü.
6 FİRMA KAPIDAN ÇEVRİLDİ
Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 5 Nisan 2021 tarihinde, "Esenyurt İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bordür, Kaldırım, Parke Yol Kaplaması ve Bakım, Onarım Yapım İşi" adıyla ihale açtı. Açık usulde yapılan ve yaklaşık maliyeti 49 milyon 905 bin 130 lira olan ihale için 15 firma teklif verdi. İhale evraklarının kayıt sırasında incelenmesine rağmen 6 firma, 'dosya eksikliği' gerekçesiyle saf dışı bırakıldı.
100 BİN LİRA SERMAYESİ VAR
Kalan 9 firmadan ise ihaleye 39 milyon 825 bin lira ile 46 milyon 590 bin lira arasında teklifler sunuldu. İhaleyi, kendisinden daha düşük teklif sunan firmalar yerine 41 milyon 976 bin 667 liralık teklif veren ASM Altyapı San. Müh. A.Ş. firması kazandı. İhalenin tercih edilen firması olan ASM'nin 100 bin TL sermaye kurulduğu ifade edildi.
EN DÜŞÜK TEKLİF VERMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ
Esenyurt Belediyesi, ihaleyi istediği firmaya vermek için şartnameye ilginç bir madde koydurdu. Belediye yönetimi, şartnameye firmalar için puan sistemi ekletti. İhalede, 39 milyon lira ile en düşük teklifi veren firma belediyenin puantaj sistemiyle birlikte en yüksek teklif veren firma oldu. İhaleyi kazanan firma ise bu sistem sayesinde 43 milyon 80 bin 432 lira ile 'en düşük teklif veren firma' haline getirildi.
KOMİSYON ÜYESİ İSYAN ETTİ
İhale komisyonunda görevli 6 üyeden biri olan mimar Metin Küçük ise "Yapılan incelemede ASM Altyapı San. Müh. A.Ş.'nin teklifi hadde layık görmeyerek iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle oy çokluğu ile alınan karara katılmıyorum" şerhi düştü.
MAĞDURLAR İTİRAZ ETTİ
Belediyenin adrese teslim ihale yapmak için getirdiği bu sisteme diğer firmalar da itiraz etti. 'Fiyat dışı unsur' sıralamasının, belediye tarafından, puantaj sistemi ile 'hukuka aykırı bir şekilde' hazırlandığını savunan diğer firmalar, ihale ilgili şikayet dilekçesi verdi.
DOSYA BAKANLIĞA ULAŞTI
Esenyurt Belediyesi'ndeki usulsüz ihale ile ilgili 8 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet başvurusu yapıldı. CİMER'in de söz konusu başvuruyu İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği ifade edildi.AK Partili vekil Hasan Turan'dan canlı yayında çarpıcı açıklama: CHP medyası kara para skandalını örtmeye çalışıyor Son dakika: CHP'de 40 milyonluk skandal!