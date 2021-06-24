Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Esenyurt Belediyesi'nin kaldırım ihalesi akıllara durgunluk verdi! 100 binlik şirkete 50 milyonluk iş
Giriş Tarihi: 24.6.2021 07:31

Esenyurt Belediyesi'nin kaldırım ihalesi akıllara durgunluk verdi! 100 binlik şirkete 50 milyonluk iş

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Esenyurt Belediyesi'nin kaldırım ihalesi akıllara durgunluk verdi! 100 binlik şirkete 50 milyonluk iş

Esenyurt Belediyesi'nde yapılan bir kaldırım ihalesinde yaşananlar akıllara durgunluk verdi. 50 milyon liralık ihale için 15 firma teklif verirken, 6 firma 'dosya eksikliği' gerekçesiyle saf dışı bırakıldı. Kalan firmalar arasında en düşük teklif veren değil, en yüksek fiyatı sunan ASM Altyapı isimli şirket tercih edildi. Tartışmalı ihaleye şerh koyan üyelerden mimar Metin Küçük ise, "Bu karara katılmıyorum" diyerek isyan etti. Usulsüz ihale ile ilgili CİMER'e şikayet başvurusu yapıldı. CİMER'in de söz konusu başvuruyu İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği ifade edildi.

Esenyurt Belediyesi'nde yapılan kaldırım ihalesinde yaşananlar, bu kadarına da pes dedirtti. Açık ihale olmasına rağmen belediye yönetimi, akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurdu. En yüksek teklif veren firma, belediyenin şartnameye koyduğu puanlama sistemiyle en düşük teklif veren firma haline getirildi. Tartışmalı ihaleye bazı komisyon üyeleri şerh düştü.

6 FİRMA KAPIDAN ÇEVRİLDİ

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 5 Nisan 2021 tarihinde, "Esenyurt İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bordür, Kaldırım, Parke Yol Kaplaması ve Bakım, Onarım Yapım İşi" adıyla ihale açtı. Açık usulde yapılan ve yaklaşık maliyeti 49 milyon 905 bin 130 lira olan ihale için 15 firma teklif verdi. İhale evraklarının kayıt sırasında incelenmesine rağmen 6 firma, 'dosya eksikliği' gerekçesiyle saf dışı bırakıldı.

100 BİN LİRA SERMAYESİ VAR

Kalan 9 firmadan ise ihaleye 39 milyon 825 bin lira ile 46 milyon 590 bin lira arasında teklifler sunuldu. İhaleyi, kendisinden daha düşük teklif sunan firmalar yerine 41 milyon 976 bin 667 liralık teklif veren ASM Altyapı San. Müh. A.Ş. firması kazandı. İhalenin tercih edilen firması olan ASM'nin 100 bin TL sermaye kurulduğu ifade edildi.

EN DÜŞÜK TEKLİF VERMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Esenyurt Belediyesi, ihaleyi istediği firmaya vermek için şartnameye ilginç bir madde koydurdu. Belediye yönetimi, şartnameye firmalar için puan sistemi ekletti. İhalede, 39 milyon lira ile en düşük teklifi veren firma belediyenin puantaj sistemiyle birlikte en yüksek teklif veren firma oldu. İhaleyi kazanan firma ise bu sistem sayesinde 43 milyon 80 bin 432 lira ile 'en düşük teklif veren firma' haline getirildi.

KOMİSYON ÜYESİ İSYAN ETTİ

İhale komisyonunda görevli 6 üyeden biri olan mimar Metin Küçük ise "Yapılan incelemede ASM Altyapı San. Müh. A.Ş.'nin teklifi hadde layık görmeyerek iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle oy çokluğu ile alınan karara katılmıyorum" şerhi düştü.

MAĞDURLAR İTİRAZ ETTİ

Belediyenin adrese teslim ihale yapmak için getirdiği bu sisteme diğer firmalar da itiraz etti. 'Fiyat dışı unsur' sıralamasının, belediye tarafından, puantaj sistemi ile 'hukuka aykırı bir şekilde' hazırlandığını savunan diğer firmalar, ihale ilgili şikayet dilekçesi verdi.

DOSYA BAKANLIĞA ULAŞTI

Esenyurt Belediyesi'ndeki usulsüz ihale ile ilgili 8 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet başvurusu yapıldı. CİMER'in de söz konusu başvuruyu İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği ifade edildi.

AK Partili vekil Hasan Turan'dan canlı yayında çarpıcı açıklama: CHP medyası kara para skandalını örtmeye çalışıyor Son dakika: CHP'de 40 milyonluk skandal!

ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt Belediyesi'nin kaldırım ihalesi akıllara durgunluk verdi! 100 binlik şirkete 50 milyonluk iş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA