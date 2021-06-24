İzmir'de sağlık çalışanlarına büyük ayıp

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de sağlık çalışanları salgına karşı gece gündüz demeden mücadele verdi. Bu uğurda çok sayıda sağlık çalışanı da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı Sağlık Sen İzmir Şubesi'ne yazı göndererek 31 Aralık 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan karar kapsamında İzmir'de resmi ve özel hastanelerde çalışan sağlık ve sosyal hizmetler çalışanlarının 30 Mart 2021 tarihine kadar toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlandırılacağını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi ise bu tarihin 31 Aralık 2021'e uzatıldığını duyurdu.

SOYER'E TEŞEKÜR PLAKETİ

Sendika geçtiğimiz ocak ayında sağlık çalışanlarına verdiği destekten dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi. O günkü ziyarette Başkan Soyer yaptığı açıklamada; doktorlar ve sağlık çalışanlarının salgın sürecinin en büyük kahramanları olduğunu belirtip destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

"PARDON, YANLIŞLIK OLMUŞ"

İzmir Metro A.Ş, sendikaya 2 Haziran 2021 tarihinde gönderdiği ikinci yazıda 5 ay önceki yazıda sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma tarihinin sehven yani yanlışlıkla 31 Aralık 2021 olarak belirtildiğine dikkat çekerek ücretsiz ulaşım imkanının 30 Haziran'da sona ereceğini bildirildi. Sendika yönetimi ve sağlık çalışanları büyükşehir belediyesinden gelen ikinci yazı ile büyük şok yaşadı.

"DALGA GEÇER GİBİ"

Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir yaşananlara tepki gösterdi. Pandeminin henüz ülkemizde bitmediğine dikkat çeken Özdemir şunları söyledi; "Sağlık çalışanları günde 1 milyon 600 binin üzerinde aşı yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu sehven hata hakikaten sağlık çalışanları ile dalga geçer bir hareket oldu. İnsan oraya sehven yazmaya bile utanır. Bu açıklamadan dolayı sağlık çalışanları büyük üzüntü yaşamaktadır. Hata yapıldığına ilişkin yazının bize 5 ay sonra gönderilmiş olması da ayrı bir konu. Çünkü biz bunu her mecrada duyurmuştuk. Bunun geri adım atılarak düzeltilmesi noktasında İzmir Büyükşehir Belediyesine çağrımızı yineliyoruz. Büyükşehir'in bu kararı ile İzmir'de yaklaşık 50 bin sağlık çalışanı mağdur olacak. İnşallah sayın Soyer'in talimatı yerde kalmaz." dedi.

Özdemir, önümüzdeki günlerde bu konuya ilişkin basın açıklaması da yapacaklarını sözlerine ekledi.