Kılıçdaroğlu'ndan müsilaja 'biyolojik arıtma' önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'de esnaf ziyaretinde bulundu.
BİYOLOJİK ARITMA ÖNERDİ
Bir basın mensubunun Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı hakkındaki değerlendirmesini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Marmara Denizi'nin kurtarılması için hazırlanacak her eylem planın özünde biyolojik arıtma, kimyasal arıtma var mı, yok mu? Biyolojik ve kimyasal arıtma yapılıp ve oradan elde edilen su doğada kullanılırsa yani parkta, ağaç sulamada, park sulamada, kaldırım gibi temizlik işlerinde kullanılırsa ben anlarım ki o komisyon görevini yapmıştır ama öyle bir şey yok. Usulen arıtma yapıyoruz deyip, derin deşarjla veriyorlarsa denize, denizi kirletiyor. Bu doğru değil. Kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ikisinin beraber olmazı lazım." şeklinde konuştu.
Biyolojik Arıtma Tesisi için İmamoğlu gülerek "İhtiyaç yok" demişti | Video
İMAMOĞLU TEMEL ATMAMA TÖRENİYLE İPTAL ETMİŞTİ
Kılıçdaroğlu'nun sözleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'temel atmama töreni'ni akıllara getirdi. İmamoğlu, göreve gelmesinden kısa süre sonra bir ilke imza atarak Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımını törenle iptal etmişti.
İmamoğlu projenin gereksiz olduğunu ve iptal ettiğini büyük mutlulukla anlatmıştı.