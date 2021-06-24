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Giriş Tarihi: 24.6.2021 12:45

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!" açıklamasında bulunarak, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." paylaşımında bulundu.

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MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildi
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