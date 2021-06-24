Önce HDP’ye sonra Kandil’e

Anayasa Mahkemesi
'nce kabul edilen Halkların Demokratik Partisi
'nin (HDP) kapatılması istemli iddianamede, örgüte katılanların isim, kod adı, katılım yılı ve katılım yerini gösteren tabloya yer verildi. O PKK'ya katılım yeri olarak HDP il ve ilçe başkanlıklarının gösterilmesi dikkati çekti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin
tarafından hazırlanan iddianamede, Diyarbakır annelerinin ifadeleri de yer aldı. Örgüte eleman temininin nasıl gerçekleştiğine dair ifadelerde terör örgütü PKK'ya götürülen gençlerin önce HDP ilçe binalarına getirildiği, ardından yine örgütün "legal" görünümlü yapılanmalarından Özgür Yurttaş Derneği
gibi yapılanmalara yönlendirildiği, son olarak da yasadışı yollardan Kandil'e ulaştırıldığı kaydedildi. Hatice Ay:
Oğlumun götürüldüğü akşam 2 arkadaşı eve geldi. Onu önce Bağlar HDP İlçe binasına götürdüklerini sonrasında Sur ilçesi tarafında bulunan Özgür Yurttaş Derneği'ne götürdüklerini söylediler.
HDP'Lİ BELEDİYELER PKK'YA YAKIT TAŞIDILAR
IDDİANAMEDE, HDP'li belediyelerin örgüte verdiği destekler de tek tek anlatıldı; belediyelerin iş makinesi, yakıt ve gıda desteği ile PKK'ya lojistik destek sağladığı kaydedildi. Van
'ın Muradiye
belediyesinin örgüte yakıt desteği verdi kaydedildi.