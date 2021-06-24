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Giriş Tarihi: 24.6.2021

Pasifik Okyanusu’nu kürek çekerek geçecek

Pasifik Okyanusu’nu kürek çekerek geçecek
Bugüne kadar 15 ayrı Guinness Dünya Rekoru bulunan Türk doğa sporcusu Erden Eruç, yeni bir rekor peşinde. Eruç, Kuzey Amerika ile Asya kıtaları arasını kürekle geçen ilk kişi olmak için Pasifik Okyanusu'na açıldı. California'nın Crescent City kentinden yola çıkan Eruç, Hong Kong'a kürek gücüyle geçecek. Mart 2022'de Hong Kong'a ulaşmayı hedefleyen Eruç, "Hedefim okyanustaki plastik kirlenmesi hakkında farkındalık yaratmak. Türkiye'de İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR) yatılı bölge okulu ziyaretlerine uydu telefonu ile bağlanıp, kırsal bölgelerdeki öğrencilerimize hitap edeceğim" dedi.
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Pasifik Okyanusu’nu kürek çekerek geçecek
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