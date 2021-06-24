Pasifik Okyanusu’nu kürek çekerek geçecek

Bugüne kadar 15 ayrı Guinness Dünya Rekoru bulunan Türk doğa sporcusu Erden Eruç, yeni bir rekor peşinde. Eruç, Kuzey Amerika
ile Asya
kıtaları arasını kürekle geçen ilk kişi olmak için Pasifik Okyanusu
'na açıldı. California
'nın Crescent City
kentinden yola çıkan Eruç, Hong Kong
'a kürek gücüyle geçecek. Mart 2022'de Hong Kong'a ulaşmayı hedefleyen Eruç, "Hedefim okyanustaki plastik kirlenmesi hakkında farkındalık yaratmak. Türkiye'de İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR) yatılı bölge okulu ziyaretlerine uydu telefonu ile bağlanıp, kırsal bölgelerdeki öğrencilerimize hitap edeceğim" dedi.