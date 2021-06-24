Pençe-Yıldırım operasyonunda yaralanan asker, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi

Türk milletinin bayrak ve vatan için gözünü kırpmadan canını vermeye hazır olduğuna dikkati çeken Kumartaşlı, "Gazimizin yapmış olduğu hareket kahramanlık örneğidir. Arkadaşlarını kurtarma pahasına sağ bacağını feda etti. Kendisi de defaten söylüyor, 'bir ayağım değil iki ayağımı da gerekirse canımı da veririm' diyor." diye konuştu

"MEMLEKETİME GAZİ OLARAK GELMEK NASİP OLDU"

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Yayla ise memleketine geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ailesini 11 ay sonra gördüğünü kaydeden Yayla, "Memleketime gazi olarak gelmek nasip oldu çok şükür. Kuzey Irak'ta görev yapıyordum. Bu vatan için 7-8 yıldır zorluklara alıştık. Annem babam eminim gurur duyuyordur." dedi.

Baba emekli jandarma uzman çavuş İlyas Yayla da "Şükürler olsun uzman çavuşumuz vardı, şimdi gazimiz var. Ne mutlu bize. 23 yıldır terörle mücadelenin içinde kaldım. Gazilik, bana değil evladıma nasip oldu. En büyük gururumuz, çok şükür." diye konuştu.