Şanlıurfa'da terör operasyonu: 23 gözaltı

Güvenlik güçleri, Suriye'de terör örgütü kadrosunda 'bomba' eğitimi alan, 'Azad Pirsus' kod adlı S.P. isimli teröristin sansasyonel eylem yapmak üzere Türkiye'ye yasa dışı yollardan geldiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından teröristi 12 Haziran'da düzenlediği operasyonla Birecik'te yakaladı.

Terörist, sorgusunda, eylem hazırlığında olduğunu ve kendisine yardımcı olacak 9 kişinin kimliklerini söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen terörist S.P., mahkemece tutuklanırken, ifadesinde kendisine yardım edeceğini söylediği 9 kişi ise güvenlik güçlerince Gaziantep ile Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 9 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 3 tüfek, 10 şarjör, 283 fişek, 1 gece görüş dürbünü, 3 el bombası ile dijital materyaller ele geçirildi.



GÜVENLİK GÜÇLERİ OPERASYONLARI GENİŞLETİ GÖZALTI SAYISI ARTTI 23 OLDU&NBSP;



Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P. isimli terörist 'in ifadesi üzerine gözaltına alınan 9 kişinin sorgulanmasıyla birlikte irtibatlı oldukları öğrenilen ve bölgede 'milis ağı' oluşturmaya çalıştıkları belirlenen 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Operasyonlar Şanlıurfa. nın Suruç, Birecik ve kent merkezinde terör operasyonu devam ederken, gözaltı sayısının ise aratabileceği bildirildi.