SON DAKİKA! Bakan Koca'dan 18 yaşa aşı çağrısı: Aşılanıp hayata karışalım

YENİ YAŞ GRUBUNUN YARIN RANDEVUSU AÇILIYOR

Özellikle günlük aşılamada 1.5 milyon doza kadar çıkarken, yaş sınırı da hızla düşürüldü. Son haftalarda Türkiye, dünya üzerinde en çok aşı yapan ülkelerden biri olmay başardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada, cuma günü, 18 yaşından gün almış herkesin aşılanabileceğini söylemişti.