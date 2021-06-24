SON DAKİKA! Bakan Koca'dan 18 yaşa aşı çağrısı: Aşılanıp hayata karışalım

Son Dakika Haberi... Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hala sürdürüyor. Salgına karşı en büyük gücümüz aşı olurken, Türkiye'de aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.
YENİ YAŞ GRUBUNUN YARIN RANDEVUSU AÇILIYOR
Özellikle günlük aşılamada 1.5 milyon doza kadar çıkarken, yaş sınırı da hızla düşürüldü. Son haftalarda Türkiye, dünya üzerinde en çok aşı yapan ülkelerden biri olmay başardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada, cuma günü, 18 yaşından gün almış herkesin aşılanabileceğini söylemişti.
"AŞILANIP HAYATA KARIŞALIM"
Konuyla ilgili olarak yeni bir açıklamada bulunan Koca, "Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18'e indi. İlk gün yarın!" ifadelerine yer verdi.