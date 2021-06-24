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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: ABD'li heyet geldi, görüşmeler devam ediyor
Giriş Tarihi: 24.6.2021 10:57 Son Güncelleme: 24.6.2021 11:11

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: ABD'li heyet geldi, görüşmeler devam ediyor

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: ABD'li heyet geldi, görüşmeler devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hassas Güdüm Kiti-82 (HGK) Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Afganistan'daki süreçle ilgili ABD'den teknik heyetin Türkiye'ye geldiğini söyledi. Bakan Akar, "Teknik heyet geldi. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personel dışında bölgeye giden personelimiz bulunmuyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hassas Güdüm Kiti-82 (HGK) Teslimat Töreni'nde ABD ile yapılacak Afganistan görüşmelerine ilişkin önemli ifadeler kullandı. Bakan Akar, "Teknik heyet geldi. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personel dışında bölgeye giden personelimiz bulunmuyor." dedi.

Bakan Akar, komşu ülkelerle bölgenin kaynaklarının hakça paylaşılarak kullanılması gerektiğini vurguladı, Yunanistan'ın provokatif adımlarını eleştirdi. Akar, "Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ancak Kıbrıs dahil haklarımızı korumakta da azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş ABD'li heyet açıklaması "Görüşme devam ediyor"

"ABD'DEN HEYET GELDİ, GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ABD'den Afganistan görüşmeleri için Teknik heyet geldi. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personel dışında bölgeye giden personelimiz bulunmuyor.

"KIBRIS DAHİL HAKLARIMIZI KORUMAKTA AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ, MUKTEDİRİZ"

Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ancak Kıbrıs dahil haklarımızı korumakta da azimliyiz, kararlıyız, muktediriz.

"BİZİM MÜCADELEMİZ TERÖRLEDİR"

Tüm komşularımızın sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bizim mücadelemiz terörledir. Halkımızı terör belasından kurtarmak için kararlıyız.

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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: ABD'li heyet geldi, görüşmeler devam ediyor
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