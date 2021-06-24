Son dakika: Ruslardan sonra onlar da "Türkiye" dedi!

HOLLANDALI ALMANYA ÜZERİNDEN DE GELECEK

Paket turla gelmek isten bazı Hollanda vatandaşlarının da Almanya üzerinden Türkiye'ye geleceğini anlatan Yıldıray Karaer, "Temmuz ayında iyi bir trafik başlayacak. Ağustos yoğun olacak. Eylül-ekim için de güçlü rezervasyonlar var. Bir sorun olmazsa kasım ortasına sezon uzar" diye konuştu.



EK UÇUŞ BULMAK IÇIN ZORLANIYORUZ

Rusya'nın Türkiye'yi yönelik kısıtlamaları kaldırmasının ardından turizmde bayram havası yaşanıyor. Rusya'dan gelecek uçakların tam kapasite dolu olduğunu söyleyen Fun&Sun Hotels CEO'su Volkan Şimşek, "Yoğun talep nedeniyle ek uçuş bulmak için uğraşıyoruz" dedi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise Antalya'ya gelecek yaklaşık 6 milyon turistin yaklaşık 4 milyonunun Kemer'e geleceği tahmininde bulundu. Kemer Turistik Otelciler Birliği Başkanı Dinçer Sarıkaya da "Charterlar devreye girmek üzere" dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Antalya'da tesislerimizin neredeyse tamamı açıldı. Çalışan personellerimiz de işlerinin başına döndü" diye konuştu.