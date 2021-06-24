Bakan Koca açıkladı: Cuma günüden itibaren 18 yaşın üstündeki tüm vatandaşlara aşı randevusu açılacak | Video

"18 YAŞINDAN GÜN ALMIŞ VATANDAŞLAR CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN AŞI RANDEVUSU ALABİLECEK

Bakan Koca açıklamalarının ardından soru cevap bölümüne geçti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aşılamada yaş sınırının değiştiğini akataran Bakan Koca,"Bugünden söyleyebilirim, cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak. Kurban Bayramı'na kadar en az yüzde 70'ini en az bir doz aşılanmasını sağlamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın erken dönemde aşılarını olmalarını özellikle rica ediyorum. Bu yazı daha rahat geçirmek, bayramı bayram gibi geçirmek için gayretlerimiz olmalıdır"

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"DELTA VARYANTININ İLLERDEKİ DAĞILIMI ARTMAYA BAŞLADI"

Delta plus'ın ülkemizde şu ana kadar görülmediğini aktaran Bakan Koca, "Delta plusla ilgili daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, yani görülmedi, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili şu ana kadar sekansı yapılmış olan, adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Giderek illerdeki dağılımı artmaya başladı. Yoğunluklu olarak da İstanbul'da görüldü. İstanbul'da 82 vaka, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde 1-2 olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Ülkemizde çok ciddi oranın olmadığını bilmiyoruz ama artabileceğinden şüphe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. Etkili olan aşıları erken dönemde bir an önce yapılmasının önemiyle birlikte biz 2 dozda delta varyantına daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki süreçte 18 yaşa kadar indirdiğimiz bu dönemde aşının tedarikiyle birlikte muhtemel 6 haftalık süreyi daha erkene de, 4 haftaya da çekebiliriz. Önümüzdeki haftalar bunu netleştirmiş oluruz. Tamamen 18 yaşa kadar vatandaşımızın en az bir kere aşılanmasını sağlamak birinci hedefimiz. İkincisi de hızla ikinci aşılarını vatandaşlarımızı bir an önce yapmak. Dolayısıyla delta varyantına karşı etkisini oluşturmak istiyoruz." dedi.

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"AŞILAMANIN EN AZ %70 OLDUĞU DÖNEM MASKELERDEN KURTULABİLİRİZ"

Ayrıca Bakan Koca, "Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor. Aşılamanın en az %70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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"VATANDAŞIMIZI İKNA ETME ÇABASINDA OLACAĞIZ"

Erken dönemde en az 55 milyon vatandaşa 1 doz aşı yapmayı hedeflediklerini aktaran Bakan Koca, "55 milyonu en az 1 doz aşıyı yapmayı erken dönemde hedefliyoruz. Aşı açısından normalde 6 haftada yapıldığı için sorun yok. Toplamda BioNtech için her ay ortalama 30 milyon doz aşının geleceğini söylemek istiyorum. Şu ana kadar 28 milyon Sinovac yaptık. Şu an elimizde 6 milyon Sinovac aşısı var. Önümüzdeki hafta daha da artacağını biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız ve 65 yaş üstü kişileri de düşündüğümüzde olabilecek ilave en fazla 10 milyon doz olur. Elimizde yeterince dozun olduğunu söylemek istiyorum. Aşı olmayanlarla ilgili yaklaşımımız şu; özellikle vatandaşımızı zorlayan kamu kurumlarında daha bir hassasiyet, bu anlamda tedbirler koyan yaklaşım içinde olmayacağız. Vatandaşımızı daha çok ikna etme çabası içinde olacağız. Vatandaşımız bu süreçte aşıya olması gerektiği kadar rağbet etti. Ben bu anlamda ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yüzde 80'in üzerinde aşılama olacağını düşünüyorum. Toplamda 45 yaş üzeri yüzde 90'lara varan aşılama oranımız var. Aşı reddi anlamında ciddi bir sorunun olmadığını, vatandaşımızı ikna etmenin çok zor olmayacağını, gerektiğinde mobil ekiple ayağına giderek aşılamayı artırmak istiyoruz. Bunu da sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.

BAKAN KOCA 18 YAŞ ALTI İÇİN GÜN VERDİ

18 yaş altı vatandaşların aşılanmasıyla ilgili de açıklamada bulunan Bakan Koca, "18 yaşı zaten yapıyoruz. 18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Biz 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuk ve gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Muhtemelen 1 hafta 10 gün içerisinde olabilir" dedi.

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