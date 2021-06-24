Son dakika: Türkiye'de Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı

EN FAZLA AŞILAMA İSTANBUL'DA

En fazla aşı yapılan şehir, 8 milyon 174 bin 427 ile İstanbul olurken, Ankara'da 3 milyon 721 bin 863, İzmir'de 3 milyon 4 bin 392 doz uygulandı.

Toplam uygulanan doz sayısı Antalya'da 1 milyon 507 bin 402, Konya'da 1 milyon 79 bin 432 oldu.