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Giriş Tarihi: 24.6.2021 08:41 Son Güncelleme: 24.6.2021 09:07

Son dakika: Türkiye'de Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı

Son dakika: Türkiye'de Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı

Son gelen Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı.

Son dakika... Türkiye'de vatandaşların koronavirüs aşılama süreci rekor diye nitelenebilecek hızda sürüyor.

İLK DOZ 30 MİLYONU AŞTI!

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı. İkinci doz için 14 milyon 654 bin 834 olarak kaydedildi.

EN FAZLA AŞILAMA İSTANBUL'DA

En fazla aşı yapılan şehir, 8 milyon 174 bin 427 ile İstanbul olurken, Ankara'da 3 milyon 721 bin 863, İzmir'de 3 milyon 4 bin 392 doz uygulandı.

Toplam uygulanan doz sayısı Antalya'da 1 milyon 507 bin 402, Konya'da 1 milyon 79 bin 432 oldu.

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Son dakika: Türkiye'de Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı
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