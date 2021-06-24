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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kanser ilacında umut ışığı
Giriş Tarihi: 24.6.2021 08:26

Son dakika | Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kanser ilacında umut ışığı

Son dakika | Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kanser ilacında umut ışığı

Son dakika... Özlem Türeci ve Uğur Şahin, buldukları korona aşısıyla tüm dünyanın umudu olmuştu. Türeci ve Şahin şimdi de geliştirdikleri kanser ilacıyla gündeme geldi. İlacın ilk denemesi yapıldı ve umut ışığı oldu. İşte detaylar

Son dakika... Alman BioNTech'in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Uğur Şahin, şirketin çevrimiçi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada, ürettikleri COVID-19 aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu söyledi. Şahin, "Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok" dedi.

Son dakika | Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kanser ilacında umut ışığı

KORONAVİRÜS AŞISINDA ÜÇÜNCÜ DOZ HAZIRLIĞI

Üçüncü bir doz gerekmesi durumunda yapılan hazırlıklar kapsamında aşının yeni varyantlara karşı etkinliğinin sürekli olarak gözden geçirildiğini söyleyen Şahin, bununla birlikte bilim insanlarının koronavirüsün varyantları hakkında giderek daha fazla bilgi sahibi olduğuna dikkat çekti.

Son dakika | Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kanser ilacında umut ışığı

Aynı zamanda, yeni varyantlar ortaya çıktıkça aşılı olanların bağışıklığının zamanla azaldığının gözlemlendiğini de kaydetti ve "Bağışıklığı yenilemek için üçüncü bir aşının yüksek önemde olabileceğine inanıyorum. Ancak ne zaman ve ne sıklıkta bir takviyeye ihtiyaç duyulacağını henüz bilmiyoruz" dedi.

Son dakika | Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kanser ilacında umut ışığı

3 MİLYAR KORONAVİRÜS AŞISI

Aşı geliştirme çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Şahin, BioNTech firmasının teknoloji, üretim ve yeni tesciller konusunda en uygun şartları yakalamak için uğraş verdiğini belirtti. Öte yandan Şahin, BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer'ın gelecek yıl arttırılmak üzere bu yıl 3 milyar COVID-19 aşısı üretmeyi planladıklarını açıkladı. Aşıların en az yüzde 50'si ise BioNTech tarafından üretilecek.

Son dakika | Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kanser ilacında umut ışığı

Aşı patentinin paylaşılması konusuna da karşı olduğunu belirten Uğur Şahin, aşı üretiminin oldukça kompleks (karmaşık) bir konu olduğunu belirterek, son aşamaya kadar her biri 50 bin basamaktan oluşan iş sürecine gereksinim olduğunu söyledi ve "Üretimdeki kısıtlayıcı faktör patentte değil, ham madde gelişiminde" dedi.

Son dakika | Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kanser ilacında umut ışığı

SON DAKİKA KANSERDE DE UMUT ONLARDA

Alman BioNTech tarafından geliştirilen mRNA bazlı 'BNT111' isimli kanser ilacının ilk defa bir hasta üzerinde denenmesine başlandığı bildirildi. Koronavirüs aşısı ile dünyanın umudu olan BioNTech şirketi, mRNA bazlı ilaçları ilk defa kanserli hücrelerin sağaltımı için araştırmalara başlamış, ancak COVID-19 pandemisi ortaya çıkınca aşı gelişimine dönüştürmüştü. Kanser tedavisinde ikinci devre denemelere geçildiğini duyuran şirket, BNT111 ismi verilen yeni kanser ilacının ilk denemede olumlu sonuç alınan bir hasta üzerinde uygulanmasına başlandığı açıkladı.

Son dakika | Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kanser ilacında umut ışığı

mRNA teknolojisiyle üretilen yeni kanser ilacının, monoklonal antikor ilacı olduğu belirtilen 'Libtayo' ile kombine edilerek, tedavisi şimdiye kadar mümkün olmayan cilt kanseri iyileştirilmesinde kullanılacağı bildirildi. Aynı türde olduğu belirtilen farklı çalışmaların devam ettiği, vücut bağışıklığını sağlayan öznel antikorlarla birlikte takviye edilen mRNA bazlı ilaçların diğer kanser türleri için de umut ışığı olduğu belirtildi.

Son dakika | Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kanser ilacında umut ışığı

Özlem Türeci ve Uğur Şahin çifti, pandemiden önce mRNA bazlı kanser tedavisi üzerinde çalışıyordu. Ancak salgın başlayınca önceliği korona aşısına verip tüm dünyaya umut oldular. Türeci ve Şahin şimdi de geliştirdikleri kanser ilacıyla umudun adı oldu.

Son dakika | Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kanser ilacında umut ışığı

24.6 MİLYON

Türkiye'ye şimdiye kadar 20.1 milyon dozu haziran ayında olmak üzere toplam 24.6 milyon doz BioNTech aşısı geldiği öğrenildi.

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Son dakika | Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kanser ilacında umut ışığı
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