Sosyal medyayla değil hizmetle vatandaşın kalbine girin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, önceki gün Külliye
'de AK Partili belediye başkanlarıyla buluştu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada 2023 seçimlerine giden yolda belediye başkanlarına önemli uyarılarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:
19 YILDIR BİZİ İKTİDARDA TUTAN HAYATA DOKUNAN HİZMETLERİMİZDİR:
Geçen sene çevrim içi olarak sizlerle bir araya gelmiştik. Dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs
salgını nedeniyle yüz yüze toplantılarımıza bir süre ara vermek durumunda kaldık. Salgın şartlarının rahatlamasıyla yeniden siz belediye başkanlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Her kademede istişareye önem veren bir kadro olarak inşallah bundan sonra daha sık bir araya gelmeyi ümit ediyorum. AK Parti
mahalli idareler karnesiyle milletimizin gözünde ibra olmuş bir partidir. 19 yıl önce iktidar kapısını açan, 19 yıldır iktidarda tutan yerel yönetimdeki başarılarımızdır. Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla mahalli idarelerin gücünü artırdık. Vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerin önemli bölümünü belediyelerimiz yürütüyor. Büyük bir mekanizmanın en kritik parçası olduğunuzu unutmadan çalışmanız önemlidir.
SOSYAL MEDYA İLE VATANDAŞIN KALBİNE GİRİLMEZ:
AK Parti son 19 yılda insanımızın beklentisinin çıtasını da yükseltmiştir. Artık vatandaşlarımız belediyelerden rutin işlerinin görülmesini değil, kendisine kıymet verilmesini de bekliyor. Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla mahalli idarelerin gücünü artırdık. İnsanımız telefon açtığında muhatap bulunmasını, ilgilenilmesini arzu ediyor. Vatandaşa değer veren, sorunlarına çözüm arayan dürüst bir belediyecilik tasavvurundan bahsediyorum. Gönül belediyeciliği derken biz de bu anlayışı kastediyoruz. Sizlerden hizmet ederken samimiyeti, güler yüzü bırakmamanızı istiyorum. Sokaktan, çarşıdan ayağınızı kesmeyin. Emek vermeden sadece sosyal medya
mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği çok açık ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği
, hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz.
ADİL VE AÇIK ÇALIŞMA ORTAYA KONULMALI:
Sizlerden 2019 seçimlerinde
milletimize açıkladığımız 11 prensibe sıkı sıkıya bağlı olmanızı diliyorum. Bizim öncelikli görevimiz, halkımıza hizmet etmek, adalet ve kalkınmayı tesis etmektir. Milletimize açıkladığımız manifestomuzdaki 11 prensibe sahip çıkmanızı istiyorum. Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin.
SONUCU ETKİLEYECEK:
Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin de sonucunu etkileyecektir. Sorunları yerinde görmenizi, vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenmenizi özellikle rica ediyorum. Halkımızla kapı dışından değil kapılar çalınarak evlere misafir olmaya mecburuz. Mütevazı olmak, tevazu içinde çalışmalarımızı yaygınlaştırmak bizim için en önemli görev. Gönül belediyeciliğini de tüm şehirlerde yaygınlaştırmamız lazım. 2023'e de böyle hazırlanmamızın gereğini hatırlatıyorum.
YİK TOPLANTISINDA DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ VURGUSU
CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu dün Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplandı. Başkan Erdoğan toplantıda "Milletimize taahhüt ettiğimiz gibi, daha fazla özgürlük ve daha güçlü demokrasi için reformlara kesintisiz şekilde devam ediyoruz" vurgusu yaptı. Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasayı en geniş uzlaşıyla kazandırmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü de kaydetti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda Kurul üyeleri, "adalet", "hukuk" ve "yeni anayasa" konuları üzerine fikir teatisinde bulundu. Açıklamada "Kurul üyeleri, milletimizin hiçbir ayrım olmaksızın tüm fertleriyle en ileri standartlarda hukuka ve demokrasiye layık olduğunu dile getirmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye" vizyonuyla hazırladığımız İnsan Hakları Eylem Planımızın da bu sürecin bir parçası olduğuna işaret etmiş, milletimizin beklentisi ve ülkemizin ihtiyacı olan yeni ve sivil bir Anayasa'yı en geniş uzlaşıyla kazandırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtmiştir" denildi.