Türkiye ile Tataristan Cumhuriyeti arasında yatırım ve iş birliği alanında üç anlaşma imzalandı

Türkiye ile Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üç anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un eşliğinde ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve Tatneft Genel Müdürü Nail Maganov tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tatneft A.Ş arasında kimya-sanayi alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Ardından, GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı ve Tatneft Genel Müdür Nail Maganov tarafından, Kocaeli-Gebze İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Rusya Federasyonu Tatneft A.Ş. arasında GEBKİM sahasında maleik anhidrit projesi uygulama olanaklarının incelenmesine ilişkin niyet mektubu imzalandı. Son olarak ise Bilişim Vadisi ile Tataristan'ın Innapolis özel ekonomik bölgesi arasında bilim ve teknoloji alanındaki karşılıklı iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay imzaların ardından yaptığı konuşmasında, salgın döneminde Türkiye'nin kapsamlı tedbirleri ve kapsayıcı destekleri sayesinde dünyadan pozitif şekilde ayrışmayı başardığını ifade ederek, "Özellikle sanayi alanında ve üretim alanında. Bu dönemde ekonomimiz çok başarılı bir büyüme performansı sergilerken, kamu ve özel sektör yatırımlarımız hamdolsun hız kesmeden devam etmekte. Böylece hem OECD ülkeleri içerisinde hem de dünya genelinde büyümeyi başaran nadir ülkelerden olduk. Kuşkusuz bu başarı sanayi altyapısını her geçen gün güçlendiren, üreterek büyüyen Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarı, sanayileşmesini; kent, insan ve çevre temelinde kuran düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde yapılandıran Türkiye'nin başarısıdır. Açık yüreklilikle belirtmek isterim ki rekabetçi üretim yapısı, kalifiye iş gücü, stratejik konumu, modern lojistik altyapısı ve kapsayıcı destek ve teşvik programları ile Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir limandır. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Bugün de aslında bunun bazı örneklerini gördük" dedi.

"BAŞARIYLA KURGULANMIŞ EKOSİSTEMİN BİRER MEYVESİ NİTELİĞİNDE"

Oktay, kendileri için yabancı yatırımcı olmadığı, müteşebbislerin olduğunu belirterek, "Bu anlayışla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olarak tüm destek ve teşvik politikalarını çözüm odaklı ve esnek bir şekilde kurgulamaktadır. Ekosistemimizin temellerini oluşturan organize sanayi, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgelerini yine bu yatırımların güçlü birer zemin olarak görüyoruz. Bugün imzaladığımız anlaşmalarda bu başarıyla kurgulanmış ekosistemin birer meyvesi niteliğinde" diye konuştu.

"TEKNOLOJİ TRANSFERİ İMKANINI GÜÇLENDİRECEK"

Bugün yatırım ve işbirliği olmak üzere iki önemli konuda üç anlaşma imzalandığını dile getiren Oktay, şunları söyledi: "Bu anlaşmalardan ilki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Rusya Federasyonu'nun en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden olan Tatneft arasında firmanın ülkemizde kurmayı planladığı üretim tesisine yönelik destek ve teşviklere ilişkin imzalanan mutabakat zaptıdır. Türkiye'de kurulacak olan Tatneft'in tesisi diğer tüm yatırımlar gibi yine ilgili tüm bakanlıklarımızın destek ve teşviklerinden yararlanacaktır. İkinci anlaşma ise yine aynı yatırıma ilişkin Tatneft ile Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan kimya-sanayi alanındaki ön protokoldür. Türkiye'nin ilk ve tek kimya ihtisas organize sanayi bölgesi olan GEBKİM OSB, lojistik kolaylığı, nitelikli iş gücü ve planlı altyapısı ile bu yatırım için biçilmez bir kaftan. Bu yatırım projesi farklı alanlardaki yeni yatırımlara da ön ayak olacak. Petrokimya yatırımının yanı sıra diğer anlaşma da yine teknoloji alanında. Teknoloji ekosistemimizin en önemli merkezlerinden olan Bilişim Vadisi ile Tataristan'ın Innapolis özel ekonomik bölgesi arasında bilim ve teknoloji alanındaki karşılıklı iş birliği anlaşmasını da yine imzaladık. Bu anlaşmaya göre Tataristan Innapolis ile mobilite, bilgi teknolojileri ve oyun geliştirme alanlarındaki genç girişimcilere altyapı, eğitim, danışmanlık ve network hizmeti verecek bir kuluçka merkezi kurulacaktır. Teknoloji transferini kolaylaştırmak ve nitelikli insan kaynağına erişimi sağlamak konusunda Bilişim Vadisi ve Innapolis Özel Ekonomik Bölgesinde teknoloji ve ticaret merkezi kuruyor olacağız. İnanıyorum ki kurulacak bu iki merkez arasındaki teknoloji transferi imkanını güçlendirecek hem de nitelikli insan kaynağı oluşturmada bir kaldıraç görevi görecek."